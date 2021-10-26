新冠疫苗︱台15歲女學生接種BNT死亡　最年輕個案有神經系統病史

台灣新冠肺炎疫苗目前人口涵蓋率已達67.7％、劑次人口比達每百人95.10劑。但周末兩天新增7例接種疫苗後死亡事件，其中一例為15歲女性接種BNT疫苗後死亡，為最年輕個案。發言人莊人祥表示，個案過去有神經系統病變病史，先前已報導過，家屬有申請救濟，也通報不良事件。



莊人祥表示，該名個案為桃園市個案，於9月24日接種，當時並未有不舒服；10月15日上體育課時身體不舒服，現場實施CPR、AED急救後送醫，但到院前死亡。目前行政相驗結果可能是腦神經病變。

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另外六例死亡事件，包括兩例男性接種AZ疫苗後發生死亡不良事件，年齡為58歲及89歲，接種疫苗後5日及8日發生；4例接種莫德納疫苗後死亡，為2女2男，年齡介於57歲至82歲，為接種疫苗後1日至93日發生。

除死亡事件外，另新增75件其他嚴重不良事件，包括28例AZ疫苗，15女13男，年齡介於20歲至85歲；12 例為莫德納疫苗，為6女6男，年齡介於26歲至81歲；3例高端疫苗，為1女2男，年齡為24歲至62歲；32例為BNT疫苗，為18女14 男，年齡為12歲至71歲間。

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