女友心大心細選擇困難　窩心台男送iPhone 12又被嫌「小遺憾」

想要給另一半驚喜！於是自己下手結果卻得到女友這樣的回應…其實送什麼都不是重點而是「那份心」才是重點。
社員發文表示：另一半一直在iPhone 12/12 Pro/13之間抉擇，最後自己覺得12 CP值（性價比）比較高偷偷下訂單訂完之後和她說得到回應是她覺得：「有點小遺憾」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
【原文擷取】
想請問各位：
1.「不理她送人沒有什麼好嫌」？
2.「退貨改買iPhone13」？
3.「退貨改買iPhone12 pro」？
社員回應：
「你也太不會做人了吧，都要送另一半了，當然送她喜歡的⋯⋯但是既然已經買了，她還感覺遺憾，那她也不會做人⋯⋯你們兩個剛好一對⋯⋯」
「哪可能猶豫會猶豫可能自己經濟考量，現在你幫她買，當然要最新的，誰還跟你12
如果是我想要13，人家買12給我，我會直接說退貨」
「3C產品買新不買舊，官網購買14天無條件退貨，直接退了然後買13 ，這樣不就更有驚喜了嗎？！」
「如果是我就1然後嗆他，身在福中不知福當別人錢都是大風刮來的嗎？」
「你們如果交往很久了，我覺得你不夠了解自己女友，還發文問很靠北，如果你們才剛交往我建議你自用不要送，剛交往就收這麼貴重還說遺憾的話是她靠北」
「心意最重要吧 …有就好還選擇什麼 …自己都不知道自己要什麼手機了，就配合人家吧 …不然叫她自己掏錢補差額」
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