王力宏父澄清兒子無出軌　反指李靚蕾挾胎逼娶　已得數億贍養費

台灣藝人王力宏與李靚蕾離婚、以及被李靚蕾以數千字文章踢爆嫖妓偷食一事鬧得滿城風雨。當地媒體表示今晨收到王力宏父親王大中的親筆信，王大中在信中澄清兒子「絕對沒有出軌之事」，反指李靚蕾當年以懷孕威脅兒子結婚，現在寫出轟動一時的「長文」是兩年來處心積慮的結果，又指她已取得數億台幣贍養費。



王大中表示，王力宏2013年訴說自己正和一位女子在一起，該女子說當時是月事後一週，然而兩週之後卻告訴王力宏已懷了他的孩子，並以摧毀他的事業威脅要成婚。王父形容此後是七年的痛苦，指控有人使出「再而三的威脅手段」，後悔當初沒有堅持取短痛而不長痛。

王父還提到離婚安排細節，稱女方有數億台幣的要求，並加房子、生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。他強調兒子在分居兩年期間沒有做出軌之事，不是敗類。

王大中親筆信全文：

我是王大中，一般來說，只是一個退休了的普通老人，但是我坐下來寫這一段，才是真正困難的，因為這只能表達萬分之一的我的心痛，有些人知道，我唯一「有名」的是我是王力宏的爸爸！這一輩子裡，我最遺憾的事發生在2013年，那時接到力宏電話，他和一位女子在一起，她說當時是月事後一週，然而兩週之後，她告訴力宏已懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口，說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，我是唯一贊成結婚的，因為我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會不錯，結果竟然這是我一生最大的遺憾。

接下來的竟是七年的痛苦，包括最近兩年地獄似的生活。這個婚姻，從頭就是千瘡百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻，到現在幸好三個孩子都身心健康，即使最後兩年，已經不能同住，力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或是在外地時也用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台時，幾乎每天去和孩子們互動保持他們成長的正常。然而這一切努力沒有成效，這一份「長文」竟然轟動一時，但這「長文」不是第一時間寫出，而是兩年來處心的結果，七年努力結果在還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。

我不要求大家同情，也不在乎平反，只希望大家能客觀的分析，請大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，並加房子、生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。

我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。

最後，請瞭解被污告的痛心，只希望大家保持客觀，自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。