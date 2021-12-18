王力宏離婚｜李靚蕾棄高職當全職媽媽 斥丈夫催生卻不願付出

台灣歌手王力宏與太太李靚蕾結婚8年，育有2女1子，早前王力宏在其facebook證實與李靚蕾決定分開生活，已提出申請離婚。李靚蕾昨夜(17日)在IG貼了九張寫滿字的相片，大爆王力宏有小三、曾召妓等，曾被逼簽前不平等的婚前協議書。

李靚蕾更指王力宏不停催生，而自己放棄工作和人生，一切以丈夫和孩子為中心，但卻要獨自面對一切，過着偽單親的生活。



李靚蕾昨夜（17日）在IG發長文，訴說婚姻中遭受到王力宏和他家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力，婚前被迫簽下不平等協議。而自己為這段婚姻放棄了一切。其實李靚蕾本身背景不俗，她2004年在美國普林斯頓大學就讀，修讀金融工程以及運籌學，獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀EMBA碩士，畢業後進到美國最大的金融服務機構「摩根大通」公司擔任分析師。

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控訴被王力宏不停的催生

李靚蕾控訴長文中指，自己不會要王力宏的錢買任何奢侈品，更指自己為丈夫及家庭放棄一切，婚後王力宏一胎接一胎不停的催生，她卻要獨自面對「備孕、懷孕、產後哺乳育兒」，最終換來王力宏一句「想過單身的生活」而離開這個家。

她在IG指：「踏入婚姻的時候我以為我們一輩子就會是一家人了，所以我全心全意地為我們的家庭付出我的所有。因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心，我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。」

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「當然，我自己也喜歡孩子，也是我自己要答應生的，但如果我當初知道我生完這三個孩子你就會因為想過“單身”的生活 而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子帶大三個孩子，我是不會答應的。你也很清楚知道，我從小到大最大的夢想就是組建一個和諧的家庭，讓我的孩子能在一個完整有愛的家庭長大。但，我沒有後悔，因為我們三個孩子是my everything， 是上帝最大的恩典。」

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勸勉女性：為自己和孩子未雨綢繆

身為學霸的她說現代的女性不像從前的女性沒有教育的機會，在家庭中沒有選擇的只能擔任妻子和母親的角色。「我們很幸運有機會接受高等教育，有知識、學識，也有機會見識，也有謀生能力，也同樣能為社會貢獻，無論是過去或是現代的女性，選擇為家庭全心付出當家庭主婦，雖然實質上是屬於無酬的工作。但，這只是家庭成員角色的分配，也是家中重要的支撐，甚至是一個全年無休，24小時多重角色（例如：保姆/老師/打掃阿姨/司機/ 總管/伴侶/特助等工作)。這份工作的薪酬應該加總計算，加上以你的能力不外出工作的機會成本。這應是所有家庭主婦透過自己努力應得的薪酬，而不是被贈與或施捨的，被分配到這個角色 的人不應該是理所應當要永遠沒有經濟能力或積 蓄而擔任在外工作的那一方獲得所有的利益和權利。這樣會形成不對等的關係，也會讓女性處於弱勢，即便男生出軌或家暴也難以有話語權」。

李靚蕾更勸勉女性：「一定要好好的防範於未然， 我從來也沒有想過自己會經歷這些你也許也會跟我一樣覺得不可能！但未雨綢繆的為自己和孩子的將來做打算一定沒錯。」

王力宏今日下午2時46分於Facebook發文證實與太太李靚蕾離婚。(王力宏Wang Leehom Facebook截圖)

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