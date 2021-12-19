王力宏恐淪內地劣跡藝人？　盤點他以外的25位全渠道封殺名單

【王力宏離婚】王力宏遭前妻李靚蕾指控私生活混亂，形象頓時重創。國家主席習近平十四日才公開強調文藝人士要注重「德藝雙馨」，要珍惜自己的社會影響。環球時報稱，「做好藝人的前提是要先做好人」。



內地網友稱，王力宏在內地的事業版圖恐難東山再起。

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李靚蕾的微博文中內容控訴王力宏男女關係混亂、冷暴力等行徑，消息曝光僅二小時，李靚蕾該則微博貼文便累積近三百五十萬人按讚、二十萬則網友留言，內地全網討論熱烈。

在王力宏品行不良的訊息傳開後，日系汽車品牌「英菲尼迪」（Infiniti）火速在十八日凌晨一時於官方微博上宣布與王力宏解約，其他企業也陸續跟進與王力宏解約。

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內地企業快速反應與近來內地嚴格要求藝人品德操守有關。習近平十四日才要求文藝工作者要珍惜自己的社會影響，他說：「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受！不自重就得不到尊重！」

「環球時報」昨在官方微博也對王力宏一事評論，認為王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例。同時稱，「做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天。他們站得越高，摔得越重。」

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內地今年以來發生多起娛樂圈的負面事件，包括趙薇炒股、鄭爽代孕棄養、吳亦凡涉嫌強姦案、張哲瀚在日本的爭議事件、李雲迪召妓等，內地開始全面整治內地娛樂圈「亂象」、清除「劣跡藝人」。上述藝人不僅遭到全網封殺，難以再次登台演出，也失去所有代言，損失慘重。

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