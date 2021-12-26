陶喆許志安吳亦凡羅志祥有人係偷食慣犯　資深狗仔隊：正在犯！

近年娛樂圈頻頻爆出桃色醜聞，早前王力宏的婚變偷食事件全城矚目，慨歎昔日的鋼琴王子竟然在一夜淪為與陶喆、許志安、羅志祥和吳亦凡並列的渣男。台灣資深狗仔「葛斯齊」近日因九年前曾影到王力宏召妓被翻出而被網民大讚爆料夠準確而受到注目，早前他獲邀上台灣節目《娛樂我最威》，再爆料指除了王力宏之外，之前因桃色新聞出過事的陶喆、許志安、羅志祥和吳亦凡四人之中竟然還有人還不知悔改：「ing，正在犯！」



台灣資深狗仔「葛斯齊」。（《娛樂我最威》影片截圖）

葛斯齊指出主持人提及的陶喆、許志安、羅志祥和吳亦凡四人之中有人一犯再犯。（《娛樂我最威》影片截圖）

葛斯齊在節目中表示，這些曾經被爆出桃色糾紛的男星很難一時之間改掉偷食的習性，最多亦只能控制一下自己，更點名指出節目主持提及的四位有偷食前科的男星陶喆、許志安、羅志祥和吳亦凡之中有人仍然繼續偷食：「據我所知，你這塊背板的四個人，一犯再犯！有！就是ing正在犯，就是這四個人其中一個！」

雖然葛斯齊堅決不肯透露誰仍是慣犯，有網民利用排除法來推測：「小豬是單身不算偷食、吳亦凡還被關，那麼...」、「陶、許二選一？」

許志安於2019年被爆偷食黃心穎後開記者會道歉。（資料圖片）

陶喆在2015年被爆背住老婆江佩蓉搭上內地女生楊子晴。（VCG）

除此之外，他還表示圈內有很多不能說的秘密，更爆料指演藝圈還有一對銀色夫妻（即結婚25年）歡迎亮紅燈，他直指這對夫妻平時形象良好表現恩愛，但男方卻有去桑拿玩多人運動的癖好，甚是提供這位偷食人夫的三大線索：「在大陸發展過、老婆在大陸比他發展的更好、拍過『XX劇』」