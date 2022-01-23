台女眼痛「原來眼眶生虎牙」隨時拮爆眼！牙醫以另類手術取出兇器

咬不動食物、長年鼻塞竟是牙齒「長錯地方」！家住澎湖的23歲許小姐因咀嚼食物感到牙齒鬆軟無力到醫院求診，台灣醫生為她進行影像檢查後，發現是瀰漫性顎骨生長變異，導致後方智齒阻生，並將右側上顎虎牙推擠至高位鼻竇內，左上顎虎牙則位移至高位眼球下方，若放任不理恐戳破眼眶，造成視力受損。



收治患者的台灣三軍總醫院口腔面顎外科李曉屏醫生表示，許小姐病史最早可追溯至青春期，當時就發現口腔牙齒出現動搖，隨著年紀增長，中、下顏面部位處逐漸膨大，鼻塞症狀也變得更明顯，經求診澎湖醫院的耳鼻科醫生後，轉至三總治療，經眼眶內進行拔牙手術後，取出包埋在眼窩下全長2公分的阻生犬齒後，終能重拾甜美笑容。

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李曉屏表示，此次手術是經跨科會診耳鼻喉科、眼科、麻醉科等專科醫生，並完成整合3D列印中心、病房專責護理師、藥師、營養師、社工等相關醫療團隊共同合作及手術照護。病患於全身麻醉下，上顎部位的手術分別於經左側眼球下將上顎犬齒拔除，眼眶下的手術缺損並以自體骨及鈦金屬骨板重建；右側為經上顎竇拔除高位的上顎犬齒；以及由後上顎處移除阻生的兩顆智齒。

下顎部位的手術除了自後下顎處移除兩顆水平阻生智齒外，同時亦將鬆動破壞的下顎骨體及聯合處牙齒及骨病灶切除後，以自體腸骨嵴及重建骨板固定。手術過程一切順利，顏面處完全無切開疤痕，口腔、顎骨、鼻竇、眼眶等部位出血控制良好，術後傷口癒合恢復正常。

李曉屏提到，造成埋伏齒原因繁多，牙胚位置錯位異常、距離萌點過遠，或者牙齒萌出障礙，例如乳牙滯留或過早喪失；少數的顎骨的腫瘤或骨纖維性發育不良，可能會造成牙齒位移、顏面畸形、或五官的感覺功能損傷。建議國人應定期進行完整的口腔檢查，以免延誤治療，產生一系列的健康隱患。

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