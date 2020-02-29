台女舌頭痛至無法說話　一驗竟是腦內生「暗瘡」　手術切除後更慘

腦內也會「長青春痘」？如果經常性舌頭痛，痛到無法講話，小心可能罹患了「腦內皮上瘤」，嚴重會影響人際交往！

台中慈濟神經外科主治醫生林英超收治一位蘇姓女病人，曾因經常性舌頭痛，無法說話，找醫生動了手術，沒想到卻變成頭部不同部位輪流痛，時間長達一年半。由於病人罹患了「腦內皮上瘤」，但卻因手術後殘餘的瘤脂肪緊貼三叉神經，才會「痛不欲生」，再徹底清除瘤脂肪，病人才重拾彩色人生。

蘇女士因經常性舌頭痛而就醫，被診斷為「腦內皮上瘤」，手術刮除壓到舌下神經的部分，但術後疼痛蔓延到整個頭，而且到處亂痛，持續一年半幾乎時時刻刻都痛。

林英超表示，蘇女士罹患的「腦內皮上瘤」，就像青春痘長在腦裡面，是毛囊裡的一些囊腫，類似脂肪組織，如果刺激到神經，就會有神經症狀。

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腦內皮上瘤長得很慢，很多人是在年紀很大的時候才發現，通常是囊腫刺激到神經，在後顱產生疼痛、頭痛、眩暈等症狀，但如果囊腫在大腦就可能出現癲癇或視力模糊的問題。

蘇女士動了手術，為何會「疼痛亂竄」？林英超解釋，蘇女士的瘤長在小腦的耳咽神經旁邊，剛好貼靠三叉神經，沿小腦邊一路長下去，包著三叉神經、顏面神經，然後往下走到顱顏。第一次在他院手術，就像打開潘朵拉的盒子，較大程度的破壞瘤膜，致使脂肪一直流出來，整個靠在神經上，造成持續疼痛，而且痛到無法忍受。後經林英超再次手術，細心刮除瘤細胞與脂肪，順利解除她的疼痛。

林英超提醒，如果透過醫學檢查發現腦內長了皮上瘤，其實不必擔心，腦內皮上瘤只要適當清除，症狀都能解除，而且手術危險性相對較低，很快就可以恢復正常生活。

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