北京冬奧︱專訪唯一台灣義工隊：上一代來自大陸　做人要飲水思源

北京2022年北京冬奧登場，大陸總共招募1.8萬人擔任志願者工作，其中包含台灣33名台青志願者。北京紫竹院有一支「唯一」台灣青年組成冬奧志願者10人服務隊，從初二開始推廣兩岸創意活動。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪，現場台青們非常會炒熱氣氛，製作熱門打卡地點，教學帶動唱和台語時間，扮演最夯的冰墩墩拍照，設計兩岸明信片和紀念書籤送給大陸民眾，在過年期間感受不一樣的台灣人情味。



「讓我們一起向未來！」走進北京紫竹院立刻感受歡樂氣氛，台青志願者帶動唱北京冬奧主題曲，現場大人小孩一起唱跳。台青城市志願者代表陳文成接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示：「我們大年初二做兩岸創意主題闖關遊戲，把紫竹院打造成一個熱門打卡地，第一關是民眾拍照發祝福語，上傳打卡微信朋友圈，第二關是舞蹈和閩南語教學，第三關兩岸知識小問答，完成後贈送台青設計兩岸明信片和書籤，大家收到反應都很熱烈。」

台青與北京市民互動，發生很多有趣小插曲。比如，志願者站展示很多冬奧吉祥物「冰墩墩」，許多民眾都會問：「這裡有賣嗎？一個多少錢啊？」許多北京民眾聽口音也忍不住好奇問：「你們是來自台灣嗎？沒回家過年呀？」一來一往的暖心交流，都是台青志願者們好回憶。

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在北京讀書的台生林家萱表示：「大家對於我們設計的活動很有興趣，誇讚我們體力真的很好，初二到初六早上九點到下午四點都沒休息，很多人感受我們的熱情，覺得挺感動。」採訪過程中，記者發現林家萱的雙手被凍到乾裂，她淡淡的說：「北京冬天真的太冷了，為長時間在室外做事情，如果塗了護手霜，怕送給民眾的明信片會沾上油，我們乾脆都不擦，之後再好好保養。」

同樣來自台灣的台生王逸明，目前就讀中國人民大學環境學院的人口資源與環境經濟學系。受訪時他分享：「先前過年大家都到外面走春。從初七開始，家裡老人帶小朋友出來逛公園，每天來1、2千人，服務期間有點辛苦，卻是很難得回憶。」

來自台灣南華大學旅遊管理研究生蔡宜伶，去年3月來到北大信息管理系擔任一年期交換生，恰巧碰上冬奧活動，馬上報名也成功甄選上志願者工作。她說，做人要懂得感謝感恩，飲水思源，因為自己的外祖父來自安徽，外婆來自澎湖，從小感知兩岸交流中相互理解的重要性。她表示：「在大陸的學習生活讓我更近距離多瞭解了中華文化，冬奧是一個很好的機會，讓中華文化傳播到全球各地。」也很感謝母校南華大學讓自己交換到北京大學，這是學生時期非常難得的因緣。

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蔡宜伶分享：「過年服務期間，教外國遊客說閩南語的經歷十分深刻，讓國際友人瞭解中華文化以及冬奧知識，我們每個人都是文化的創新與傳承者，除了推廣中華文化，也感受到身為台灣青年志願者，促進全球溝通交流的使命。」難得來北京體驗當地生活，又碰下雪天氣，身為南方孩子看到雪自然很興奮。蔡宜伶也趁機學習單板滑雪，雖然摔得很慘，卻是很好回憶，不少台灣同學也很羨慕她在大陸很多姿多彩的生活。

台青歌手楊品驊這次也參與冬奧開幕式，特地製作「冬奥看你的！」小影片，幫所有選手和中華台北隊加油。他受訪時說，台灣受限環境，很少有冰雪體育項目。這次北京冬奧賽場上，台灣運動員沒有缺席，非常努力斬自己，希望他們都能有好成績。另外，來自台灣青年志願者也有參與冬奧盛會，每個人都很賣力引導遊客、講解冬奧知識、教說閩南話，用自己的專業技能和汗水讓各國運動員刮目相看。

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