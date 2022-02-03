北京冬奧｜美單板名將曝賽道人造雪「硬到能防彈」　恐藏安全隱患

北京冬奧將在明（4）天登場，不過現在美國單板女將 Jamie Anderson 在試滑過張家口賽道後，抱怨雪道超硬，硬到可以拿來防子彈了，由於她這次將挑戰「女子坡面障礙技巧」賽的奧運3連霸，她也坦言要在人工雪上面高速滑行非常害怕。



《法新社》報導，內地的冬季以寒冷乾燥著名，北京、延慶和張家口雖貴為滑雪勝地，但到了冬季時也僅舖上薄薄一層的白雪，降雪量非常不足。而為了迎接滑雪賽事，北京冬奧事前便在好幾個賽場進行人工造雪，尤其是在降雪量特別少的地區，北京冬奧為此製作100%的人造雪環境。

將出席這次冬奧的單板女將 Anderson ，於2日在北京西北方180公里處左右的張家口進行首次試滑，在練習過後她抱怨賽道「非常硬」，並坦言「會場幾乎使用人工雪，雖然比賽環境相當不理想，但選手還是必須在這當中拼盡全力」。

Jamie Anderson 在社交平台發佈冬奧賽場及選手村內的照片。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Anderson 還擔憂表示，「絕對不想摔倒。這雪的觸感像防彈冰一樣」。

31歲的 Anderson 曾在2014年的俄羅斯索契冬奧和2018年的平昌冬奧獲得金牌殊榮，這次北京冬奧將挑戰個人生涯的3連霸冠軍紀錄，由於 Anderson 曾在2019年時不慎摔破脾臟，在加護病房住了6天的時間，在過去也曾數度受過重傷，因此對於北京冬奧賽場她表示「非常困難」，在首次練習後透露出「完蛋了」的想法，她說道「考量到雪場狀況感到有點害怕，但也只能硬著頭皮去面對」。

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