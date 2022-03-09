扶手梯為何有凸起設計？台北捷運小編解答　原因竟與成龍有關

你仔細觀察過台北捷運的手扶梯嗎？在北捷的手扶梯旁平台，會有一顆顆的凸起物，北捷3月8日早上在Facebook針對這個裝置進行冷知識測驗，詢問網友們是否知道其功能，北捷也在留言處提供解答，且與「成龍有關」，網友們對此則驚喊「根本酷刑裝置」。



北捷在Facebook發出一道冷知識考題，詢問網友是否知道電扶梯平台上的凸起物功能，北捷提供了兩種選項，一是「電扶梯防滑行裝置」、另一個是「電扶梯廣播喇叭」，引起網友們的猜測，還有網友猜「擴音器」、「安裝檢修孔」等。

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北捷小編在留言處給予解答，表示答案是「電扶梯防滑行裝置」，小編同時解釋其作用，指出「相信大家都看過知名演員成龍的動作電影，片中演員們常會從電扶梯的扶手蓋板滑行而下，看來帥氣，但其實是相當危險的。為了防止這樣的危險動作，我們在電扶梯的扶手蓋板上加裝連續間隔的凸起物件，除了可以避免被當作溜滑梯之外，還可以防止乘客不小心掉落的物品直接下滑至底部而發生危險唷！」

對此，網友們得知答案之後直喊長知識了，並且紛紛留言：

．絕子絕孫用的

．滑下來會頂到那邊，太可怕了，這是一個酷刑裝置

．原來是為了阻止成龍來台拍戲

．這是為了阻止屁孩們把他當溜滑梯滑下去的裝置，一旦滑下去就會有蛋蛋的哀傷

．有的是尖的耶！感覺痛



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