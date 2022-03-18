號稱最精鋭三棲特種部隊之一　「海龍蛙兵」擬調台北負責反斬首

台海局勢緊張時刻，台灣防務部門高級將領建議，規劃將隸屬台軍陸軍「特戰指揮部」，位於金馬澎三地的101偵察營（海龍蛙兵）全數移防到台北市，負責戍守淡水河執行「反特攻」及「反斬首」任務。據中時新聞網周五（18日）報道，因台軍陸軍之前為了讓特戰突擊艇駐防，已投入數億元新台幣在金馬澎三地興建專用港勤設施及碼頭，這筆巨資或將打水漂。



據報道，台軍近年來全力發展特戰武力，為了讓海龍蛙兵這支「神秘特戰部隊」發揮最大功效，耗資數億元新台幣在金馬澎三地興建港勤設施，讓新購的特戰突擊艇能有專用港口駐防，以達到快速出勤的目的。

目前這三處專用碼頭及營舍新建港勤設施都已接近完工階段，未來可供海龍蛙兵現有的成功艇與海龍艇駐防，解決過去海龍蛙兵沒有專用港口，無法快速出海的問題。但是目前防務部門有意將海龍蛙兵，全數調往台北戍守淡水河，花費數億元新台幣新建設施恐將成為「蚊子館」。

據報道，台軍高層日前在一場會議中，有高級將領提議，為了防禦大台北及「反斬首」，未來不排除規劃，將戍守外島，負責快速反應、滲透及爆破等特種作戰的陸軍101偵察營（海龍蛙兵）移防到大台北地區，進行淡水河口「反特攻」作戰。

台陸軍「航空特戰指揮部」兩棲偵察營俗稱「水鬼」、「海龍蛙兵」。合格隊員皆需經過海龍儲備訓練，考核水域、山地和格鬥戰技，並通過傘訓等專長訓練，是台灣地區號稱「最精鋭的三棲特種部隊之一」，「不對稱」戰力關鍵之一。