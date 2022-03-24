台灣6.6級地震「國家級警報」狂響　如何做到提前15秒預警？

台灣3月23日發生多次地震，規模最大的地震發生在花蓮縣近海，達6.6級。全台19個縣市都發出「國家級警報」，手機在地震前幾秒狂震，有效達到預警功能。台灣氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震有15秒預警時間，算是相當的長，他指出，目前國家級警報作業上不敢說非常滿意，但「還算差強人意」。



此前香港發生地震，許多網民批評沒有緊急警報，天文台回應，不能在地震前作出預警。而此次台灣地震是在地震發生後，民眾感覺到「晃動」前幾秒給出警示，爭取時間民眾預防災害。



台灣中央氣象局指出，3月23日地震發生在凌晨1時41分，地震深度30.6公里，震央位於位於花蓮縣近海，最大震度台東縣6級。初判震度4級以上地區包括台東、花蓮、中部、高屏和嘉南。共有19個縣市的民眾都有收到警報簡訊。

過去地震警報簡訊曾被台灣民眾批評包括「地震搖完了才收到」「沒被地震嚇到，被警報嚇到」等問題，這次地震有許多網民提到，是真的做到提前收到預警：「10秒前有收到警報」「這次預警系統太強了吧！」

香港地震｜網民湧FB批無緊急警報 天文台4點回應獲大讚：辛苦哂

台灣氣象局地震測報中心主任陳國昌接受台灣媒體訪問時指出，這次警報發出是地震發生後12秒，有15秒預警時間，「不敢說非常滿意，但至少差強人意」。陳國昌指出，其實先前南投地震也曾發警報，但因地震發生在島內，預警時間沒那麼長；氣象局在這方面努力，根據前1、2年的預警中的一些參數、從錯誤中學習。

PWS系統 日本311大地震後在台啟用

有鑑於日本政府在311大地震時透過民眾防災應變資訊，減少天災傷亡人數，台灣2011年3月開始部署PWS災防告警告細胞廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）提供防災應變資訊，透過4G業者的行動寬頻系統，該此系統可以在數秒內傳送地震速報、土石流警戒、公路封閉等防災警示訊息到特定區域的數十萬到百萬台手機，手機在接收到訊息時，會發出特殊的警告聲響與振動。

台灣中央氣象局網站截圖。（台灣中央氣象局）

據《中央社》報道，台灣的地震警報標準，過去都是地震規模達5.0、縣市預估震度達4.0以上發送通知，但台北市此前設定為3.0以上就發送通知，2021年6月以後台北市調整到4.0以上才發送警報，讓全台逐漸同步。



此前有沒有收到訊息的台灣人自嘲是被認證的「邊緣人」。《中央社》介紹，只要是4G用戶、有開啟接受警報設定，並且不是在通話中、飛航模式、關機狀態的話，原則上只要地震規模達5、震度達4都可以收到訊息。

警報發送流程如下：「第一步發生地震；第二步地震測站收到傳遞速度最快的P波（縱波）；第三步是氣象局演算震央、規模等資訊，若打警報標準，就立刻透過國家災害防救科技中心轉換格式發送給電信業者：第四步是電信業者發送地震預警給規模達標縣市的民眾手機裡。」

台灣位處板塊交界帶，地震頻發，圖為2019年花蓮大地震中倒塌的雲門翠堤大樓。（中央社）

至於「為何有民眾地震搖了才收到，但有民眾卻是收到預警後仍有10秒反應時間。」陳國昌解釋，要看所在位置，如果比較接近震央，「地震太大，P波（縱波）衰減不會那麼快，你可能先感覺到P波，這時警報還沒到，P波每秒走5.5-5.6公里。」而預警系統可以有效防範的是S波（橫波），「S波每秒走3.6公里，我們主要防的對象是S波，用P波來預估S波，P波先到、警報響，科學上學理就是這樣」。

陳國昌指出，此次距離震央比較遠的台北、新竹、桃園這幾個地方，「因為P波已經衰減掉了，感受到的是S波，這個警報是一定會先響的」因此才能提前15秒，在民眾感受到搖晃時先行示警。

此外，臉書粉絲專頁​「報地震 - 中央氣象局」則透露，為強化地震預警系統，氣象局地震測報中心2020年開辦理地震預警精進計畫，增設超過百個即時觀測站，新增的即時測站將地震預警發布時間，從16.2秒縮至14.8秒，更因測站密度增加與新的解算模組，再次將發布時間減少為10.3秒。​目前，該計劃仍持續執行，未來將會有更多即時測站，強化地震預警的精準度與反應時間。​

警報只為地震響？

值得一提地是，香港於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」在3月9日傍晚近6時隨即首次發緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院今起轉為定點醫院，提醒市民切勿前往急症室求醫。曾引發批評，有市民表示「以為是地震」。台灣也曾因為發送過非洲豬瘟、登革熱等相關警報而遭到民眾批評。

政府撥1.5億設緊急警示系統，以便向所有流動電話用戶發送即時訊息。（資料圖片）

不過，根據台灣災害防救科技中心規劃，災防告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四大類。除了第一級「國家級警報」屬於有立即性迫切性的無法手動關閉接收外，其餘都可以手動關閉接收。



「國家級警報」除規模達標準的地震速報外，空襲警報(當民防管制所接收軍方之警報命令後，會啟動警報器聲響及發放示警訊息等方式提供民眾緊急避難)也在內。透過訊息分類的方式，避免太多警報擾民或因此減低民眾的防災意識。