小便這情況快看醫生 專家揭8大原因：不只腎臟 更可能這裏有事
撰文：TVBS新聞網
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尿液能夠反應身體的健康狀況，許多人一看到尿液出現泡泡，就擔心可能是蛋白尿。
不過台灣馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師李致樵就指出，其實尿液出現泡泡大部分是正常的，不過要是泡沫超過1分鐘以上未散，就要趕緊就醫檢查，可能是腎臟出現問題。
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李致樵醫師在臉書發文指出，尿液出現泡泡多數都是正常的，大部分泡泡會在10-12秒內慢慢散開，不過要是好幾十秒都沒散開，就要開始注意是不是自己泌尿系統或是腎臟有問題，而若泡沫超過1分鐘以上未散，就需要到泌尿科或腎臟科檢查，是否尿液裡面的尿蛋白過量或糖份過量。
此外李致樵也提醒，除了正常的物理性衝擊造成的泡泡以外，還有常見的8點原因，可能會造成尿液異常起泡，分別為劇烈運動或久站、攝取過多蛋白質、懷孕、攝護腺肥大、膀胱或尿道發炎、尿液中物質過多、水分攝取太少以及腎功能受損，提醒民眾多加注意。
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