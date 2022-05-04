台退休警派人至地檢署門外斬仇家　涉「麗峰吸金案」4年狂吸6億

本月3日晚間10時許，台北地檢署外發生砍人事件，警方獲報趕到場時，鬧事群眾全都鳥獸散，只剩下被砍傷倒臥在地的林姓男子在場。



員警追查才發現，原來這已經是第二波衝突，當日上午一名吳姓女子因為和許姓前男友有800萬元（台幣，下同）的投資糾紛，得知許男要去開庭，便找人到場堵許男。

事後許男心有不甘，等對方被移送北檢複訊完之後，又再找來9人持刀械大打出手，後續警方已追查2名涉嫌砍人的犯嫌到案。

退休警疑策畫麗峰吸金案 4年狂吸6億元（點圖了解更多）▼▼▼

+ 12

據了解，55歲的許姓男子是一名退休刑警，日前他被控訴策畫「麗峰吸金」案，當時檢警查出許男和房姓女友及女友姊妹一起成立公司，涉嫌以借人頭付利息方式，吸引投資人擔任不動產貸款人，4年違法吸金高達6億元，前年11月，北檢依銀行法起訴許男、房女、江女等5人。不過許男更被爆出透過交友軟體物色單身女子，利用感情吸金，一名53歲的吳姓女子疑似和許男有800萬元的投資糾紛，吳女得知許男3日會到北檢開庭，便找來多名朋友要和他協商債務，怎料一言不合就大打出手，轄區警方當時獲報後，到場逮捕了包含林姓男子在內的5人，製作完相關筆錄後，就將人再移送北檢複訊。

事後許男疑仍氣憤難平，竟然又找來另外9人，特地在北檢門口附近埋伏，發現林男等人複訊結束後，直接衝上前去將人包圍，其中郭姓男子與另名少年涉嫌持西瓜刀將林姓男子砍傷，造成他右手臂、右腹、右大腿共有3處刀傷，倒臥在北檢門口。轄區警方獲報後趕抵，鬧事群眾已鳥獸散，後續循線追查到2名動手的嫌犯到案，並鎖定其餘涉案7名犯嫌身分，將依殺人未遂罪嫌偵辦。

延伸閱讀：

不甘分手！巧遇前女友與情敵男亮刀刺屁屁 友勸架遭波及

【本文獲「TVBS」授權轉載。】