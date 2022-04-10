疑妻與人曖昧　台男帶2把短刀1把開山刀斬傷情敵後當場被捕

台灣基隆市林姓男子因為懷疑妻子與柯姓男子關係曖昧，昨晚到柯家興師問罪時，涉嫌持刀刺傷柯男手臂。警方獲報到場，逮捕林嫌及查扣凶刀，詢問並完成筆錄後，今早將林男依傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦。



基隆市警二分局10日表示，深澳坑派出所9日晚接到報案，深澳坑路發生糾紛，有人受傷。

員警趕到現場時，發現是40多歲林男與50多歲柯男發生衝突，柯被林持刀刺傷，逮捕林男。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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柯男則由消防局救護車送醫急救，無生命危險。據了解，林男懷疑妻子與柯男之間互動不尋常，心生不滿。昨晚7點多攜帶2把短刀，1把開山刀到柯家討公道。兩人一言不合扭在一起，柯男的兒子在旁無力勸解。柯男的頭部被林男打傷，臀部也被林男刺了一刀。

警方將林男帶回偵詢，林坦承一時情緒失控刺傷柯男，今天上午被移送基隆地檢署偵辦。警方呼籲，處理應以和平理性處理糾紛，警方對涉嫌違法或妨害社會秩序案件，一定嚴辦並追查到底。

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