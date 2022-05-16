台情侶遭「行刑式槍擊」恐怖畫面曝光 疑前男友不滿女方另結新歡
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日前台灣新北市三重區發生一起槍擊案件，一名41歲林姓男子，因為不滿前女友另結新歡還不願意對他撤銷傷害告訴，竟然持槍近距離朝2人連續擊發，造成高女左小腿中彈、王男胸部中槍後逃逸，而最新的畫面也曝光，可以看見當時林姓男子似乎打算置人於死，直接持槍朝女子頭部射擊，幸好當時卡彈，才沒有傷及高女頭部。
透過直擊案發現場的監視器畫面可以發現，當時高姓女子與王姓男子在騎樓下，高女坐在機車上頭滑手機，沒多久後林男出現，雙方講沒幾句話就起了口角爭執，林男立即亮槍走到王男前方，直接朝他胸口開了一槍。
點擊放大瀏覽最新曝光的監視器畫面截圖▼▼▼
+2
這時高女才驚覺不對勁，立刻摀起耳朵，一轉頭就看見林男就把槍直接對著她的額頭，嚇得高女緊急撇過頭去，但是林男竟還直接扣下扳機，幸好當時卡彈沒有擊發出去，不過林男也隨即拉滑套，再一次舉起槍枝朝高女擊發。
巨大的槍響與炸出的火光及煙硝讓高姓女子嚇得尖叫，立刻蹲在地板上，手上還拿著安全帽，試圖保護自己的頭，這時林男又再一次想要對著高女開槍，不過卻又卡彈，一旁受傷的王姓男子趕緊站起身，試圖搶奪槍枝，推擠過程中林男又一次扣下扳機，開槍擊發子彈，隨即二人就在人行道上扭打，過程中又開一槍，最後槍枝被王姓男子搶走，林男才逃離現場。
整個衝突過程，短短不到30秒內就開了七槍，林男第一槍打中王姓男子胸口，還有4槍朝著女子的頭部擊發，幸好其中2發卡彈，才沒有直接造成高女受傷。後續警方也在12日深夜於苗栗地區逮到林姓男子，他供稱是因不滿遭對方出言羞辱，說他「沒路用」才會憤而行兇。
高雄爆恐怖槍殺案 男子突遭朋友朝頸部開槍 身旁妻子目睹全過程台灣驚現「foodpanda銀行搶匪」 一手持槍一手噴辣椒水攻擊保安台毒匪槍傷警員 持槍拒捕自殺不果被轟16槍身亡 攻堅畫面曝光台男朝女車轟4槍稱無殺人意圖 竟辯稱有兩把槍、30發子彈未射擊台灣最年輕死囚湯英伸槍決畫面曝光 拒打麻醉：這是我該受的刑痛台鐵出軌｜台女拍片指控蔡英文策劃事故 稱要「槍決殺人魔」被捕
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】