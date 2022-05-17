台民宿竟用「馬桶魚缸」養活魚 網民怒斥虐待：每次沖水都是地獄
撰文：TVBS新聞網
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許多旅館、民宿會主打一些設計主題，除了凸顯經營風格之外，也能讓遊客留下好印象，不過這個設計恐怕就真的讓人看了很驚嚇。有台灣民宿業者竟然將馬桶水箱改造成魚缸，裡頭還有活生生的魚在游泳，只要一沖水恐怕會驚嚇到魚缸內的魚，廁所內也恐有污染問題，照片引起眾多網友憤怒直轟是虐待動物。
臉書社團「奇葩裝潢分享中心」張貼出一張網友投稿的照片，只見圖中的場景是一間廁所，不過馬桶上的水箱竟然變成了一個的大魚缸，魚缸內不只有水底造景，裡頭也有馬桶該有的沖水把手、浮球、水管等各種零件，更扯的是，還有一隻活生生的黑色金魚，難以想像若真有人如廁沖水，無辜的魚兒會受到什麼衝擊。
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網友們一看紛紛憤怒譴責虐待動物，「換水換的這樣急，金魚死定了這絕對是虐待動物」、「這個光是水溫震盪加水位劇烈變化就夠讓魚往生了」、「無論用生命來做什麼都一點也不好玩不好笑」、「這魚會得精神病吧」、「意念上很環保，養魚水用作沖廁所，但實踐上是虐待動物」、「這是魚的地獄吧」。
更有知情網友表示，「這在台東的民宿」、「我有住過，確認是真魚時嚇傻」，也有人補充說明，這間台東的民宿已經改掉這個裝潢設計許久了。
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