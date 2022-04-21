虐待倉鼠｜台網瘋傳24秒涉嫌虐畜影片　睇落好搞笑倉鼠卻隨時冇命

這麼厲害的軟骨功你看過嗎？網友在Facebook瘋傳一段影片，有隻倉鼠鑽進狹窄的玻璃瓶口看似回不了頭，幾秒後卻奇蹟般地迴轉順利從原瓶口出來。



「就在我考慮它怎麽出來時，它轉了個身…」近日有一名台灣網友在Facebook分享一段24秒的影片，影片中的倉鼠可能被玻璃瓶中的飼料吸引，於是一頭鑽進狹窄的洞口。這時網友開始擔心起倉鼠最終將困在玻璃瓶出不來。

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然而幾秒後該隻倉鼠卻上演奇蹟式大迴轉，在已經沒有多餘空間的玻璃瓶盡頭，使出軟骨功順利從瓶口脫身，再次呼吸到外界新鮮的空氣。

不少流言紛紛驚呼「軟骨功傳人」、「這真的是倉鼠嗎」、「我以為他出不來」，也有人擔憂「萬一牠真的出不來怎麼辦？」

這段影片也引起愛鼠人士反彈，認為拍攝這樣的行為相當危險。在入口管徑過小的情況下，內臟可能因擠壓而破裂，要是頰囊塞滿食物更容易因此困在裡面。「不是每隻都出得來」，玻璃瓶很滑，如果倉鼠卡在裡面可能因過度恐懼脫水死亡。

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