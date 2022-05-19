成都推出全國首輛火鍋巴士　食客可邊吃四川火鍋邊賞夜景

全國首輛火鍋主題巴士將於近日在成都正式上線，食客可以於巴士上邊吃火鍋邊賞夜景。



據內地媒體《成都商報》今日（19日）報道提到，此次將火鍋搬上公交車，遊客可以坐在巴士上，一邊吃火鍋，一邊領略沿途夜景。車廂，座椅已改成對坐形式，中間的桌子上擺放著餐巾紙，整個車廂共8張餐桌。

火鍋巴士「票價」為人民幣89元，包含全程交通、美食套餐、講解等內容，每票可支持2~3位消費者用餐。該巴士5月20日起接受預訂，6月19日結束，僅運行1個月，開行時間為每天晚上7時。

成都公交集團新城市巴士公司負責人介紹，巴士上的火鍋食材主要由大龍燚火鍋提供，均為熟食，上桌即食，無需加熱烹煮。考慮到外地遊客的口味差別，大龍燚還將火鍋辣度進行了微調，盡量滿足更多人的需求。

火鍋巴士每天一班，從春熙路出發，途經太古里、望平街、339電視塔、天府廣場等夜間地標景點，全程約90分鐘。除了火鍋，巴士上還配有行車助理，給食客講解成都火鍋的文化起源以及沿途景點故事，讓整趟行程不枯燥。

負責人表示，火鍋巴士是繼熊貓線、錦城線、夜遊線等觀光旅遊線路之後，觀光巴士的再次創新升級，未來還將依托酒、茶、川菜等特色美食元素，陸續推出酒館巴士、茶館巴士、川菜巴士等，以觀光巴士為載體，發掘和展示成都獨特的美食特質，助力建設「世界美食之都」。

「目前，火鍋巴士每天只開行一班車，下一步我們將根據預訂情況，實時增加車次。」負責人說。