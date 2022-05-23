Apple代工廠上海廠房員工騷動　台灣廣達：已平復產線未受影響

Apple代工廠廣達位於上海松江的廠房，上周六（21日）晚再傳出有員工騷動，一度闖入台籍幹部宿舍。

《中央社》報道，廣達今天（23日）證實事件，強調與員工溝通後已經平復，相關產線沒有受到影響，目標仍朝向6月底100%復工。



據了解，廣達上海松江廠房上月亦曾發生員工騷動事件。台灣《經濟日報》報道，對於大陸員工鬧事原因，有台籍幹部猜測，可能是被封控太久，有人想要返鄉，或對加班費有爭議，向公司反應後卻未獲得解決，因此把矛頭轉向攻擊廠區的台籍幹部洩憤。

廣達上海製造城相關負責人李國穗之前指出，在上海松江區政府幫助下，上海廠自4月15日開始逐步復工，其中F1工廠和F3工廠分別有500人和1500人有序開展復工復產工作，分別生產Tesla配件和Apple MacBook。

廣達是蘋果MacBook筆記型電腦主要組裝廠，上海松江廠房佔廣達筆記型電腦總產能20%，4月初因應防疫政策一度停工。廣達副董事長暨總經理梁次震曾稱，從4月中旬開始，上海廠的產能一步步恢復中，5月可以恢復得更好。廣達的目標是在6月底恢復100%的產能。