美女髮型師身材太誘惑 排隊做檢測都被4個外籍人士「咳住搭訕」
撰文：ETtoday
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台灣疫情爆發，一位外型亮麗的髮型設計師Yumi Hu（油米），在IG發限時動態透露，她做完PCR離開時，遇到4位外籍人士「邊咳邊向她搭訕」，讓她嚇到閃超遠的說：「等等拿酒精灌你嘴巴喔。」
髮型設計師Yumi Hu在限動發文表示，18日她前往醫療院所排隊做PCR，她首先發限動透露現場人山人海，沒想到採檢完畢要離開時，卻遇到四位外籍人士「邊咳邊朝她走過來」，接著向她問道：「姊姊，可以給我你的Line（即時通訊軟件）嗎？」
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Yumi透露，這外籍朋友講完還不忘繼續咳，「嚇得我閃超遠」、「不知道跟別人講話還咳嗽很沒禮貌嗎？等等拿酒精灌你嘴巴喔」。
外型亮麗的Yumi，身材也相當火辣，她曾在IG發文透露，自己照片被盜用成援交，但她氣的不是被盜照，而是文案「為什麼是媽媽？我看起來像媽媽是不是？」，結果引來許多朋友留言說「媽媽也太扯了」、「笑死」。
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