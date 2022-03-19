專訪｜孔子76代後人孔令元從小就是學霸！笑言天資敏悟同祖先無關

29歲的台灣女演員孔令元是孔子第76代子孫，還是政大畢業的學霸，近來在TVBS劇集《機智校園生活》中飾演「小蘋果」一角，角色個性活潑、人緣好相當討喜；但她自曝，中學時經歷過一段被排擠的黑暗期，甚至連老師都不喜歡她，故意讓她差點拿不到畢業證書，最後她是哭著離開學校，至今經過中學校園都還有陰影。



孔令元透露，中學時因氣喘經常請病假，沒想到老師認為她在裝病，帶頭排擠她，雖然當時還是有交到好友，但感覺就是打不進班上的小圈圈，她自認神經較大條，沒有感受遭到「欺負」的事情，但例如要做分組報告時，就沒人想跟她同一組。後來她偶然在路上遇到當年的同學，對方鄭重跟她道歉，她才知道自己真的有被霸凌。事後回想，孔令元認為自己當時身體不舒服，也可能是心理影響生理，感受到在學校不快樂，身體才出狀況。

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因老師覺得孔令元裝病，故意不給她批假單，都記成「曠課」，結果要畢業時她操行不及格，差點無法畢業，大家都開心領畢業證書，卻沒她的份，讓她當場淚崩，最後她的畢業證書是跟全校最惡名昭彰的同學放在警衛室，出校門時由訓導主任親自發放，有種警告意味：「因為是義務教育妳才能拿到畢業證書。」結果不愧是學霸，她化悲憤為力量，在學測考作文時以這段故事為題，拿到很高的成績。

孔令元從小就成績好，她笑說與祖先是孔子沒有太大關係，而是自己山羊座個性不放過自己，家長也沒給她壓力，媽媽反而都催她放下功課、快去睡覺。她形容，一直以來都覺得有好成績就是優秀，且只要努力讀書就看得到成果，可惜後來當演員，在演藝圈是沒有「成績單」的，太多事情不是努力就有成果，也曾因苦無機會陷入低潮，自我懷疑：「還是我根本就不會演戲？或是長太醜？」

直到遇到現在的經紀人，開導孔令元：「保持善良就好了，老天爺會疼你。」才讓她走出憂鬱。演出「機」劇也讓她知名度大開，臉書粉絲團成長率大幅提高，甚至有朋友特地開視訊，只因朋友的姪子、姪女想一睹「小蘋果」本人。

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