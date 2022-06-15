鄭成功收復台灣360周年紀念活動舉辦　國台辦：推進祖國和平統一

以「弘揚鄭成功愛國主義精神，維護國家統一，捍衛民族尊嚴」為主題的紀念鄭成功收復台灣360周年大會14日上午在鄭成功故里福建泉州南安市舉行。海峽兩岸各界500餘人在南安市主會場和台灣嘉義縣分會場出席。



官媒《新華社》報道，國台辦主任劉結一表示，鄭成功率部驅逐荷蘭殖民者、收復寶島台灣，為中華民族立下不朽功勳。兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360周年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

福建省委書記尹力表示，福建是鄭成功的故鄉，也是許多台灣同胞的祖籍地和居住地。閩台同胞血脈相連、命運與共，堅決反對「台獨」是我們共同責任，積極促進兩岸融合發展是我們共同心願。要賡續愛國主義傳統，弘揚鄭成功愛國主義精神，不斷增進兩岸同胞骨肉情誼，為推進祖國統一大業、實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

國台辦主任劉結一表示，兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360周年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。（福建日報）

國民黨前副主席兼秘書長曾永權表示，今天兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神和鄭成功文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

廈門大學台灣研究院教授鄧孔昭、泉州鄭成功後裔代表鄭棟樑，台灣勞動黨主席吳榮元、鄭氏宗親代表鄭永柱、鄭成功紀念宮廟代表許光安分別發言。他們表示，兩岸同胞要堅定反對「台獨」，共同為祖國統一、民族復興作出貢獻。

紀念大會後，由兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動在南安市和嘉義縣同時舉行。福建省委副書記羅東川、國台辦副主任龍明彪及兩岸各界民眾共約600人參加。

福建省委書記尹力表示，福建是鄭成功的故鄉，也是許多台灣同胞的祖籍地和居住地。（福建日報）

2003年中國外交部在《台灣自古就是中國的一部份》表示，1661年，民族英雄鄭成功從荷蘭殖民者手中收復了台灣，結束了荷蘭在台灣長達38年的殖民統治。1683年，鄭成功的後人投降清政府，清政府將台灣納入版圖，完成了全國統一。

（長崎縣平戶市鄭成功紀念館）

在台灣，前總統陳水扁曾在2008年2月17日參加「延平王祭」表示，鄭成功是率兵來台驅走荷蘭人開台的第一人，之後努力開墾，為台灣打下發展的根基，並被尊稱為開台聖王，數百年來受到後代的尊敬和景仰。

不過，蔡英文總統2016年8月1日曾經為鄭成功政權對平埔族群的屠殺和經濟剝削，透過武力征伐、土地掠奪，強烈侵害了原住民族既有的權利，代表政府向原住民族道歉。