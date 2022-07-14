堅持國民黨「親美日反共」　朱立倫擬8月赴日參加安倍國葬

台灣媒體報道，國民黨主席朱立倫準備在8月訪日，參加安倍晉三國葬儀式，隨行人員有海外部主任陳以信、輔大日文系教授何思慎、世新大學日文系助理教授何承融等人，展現國民黨「親美日反共」路線的決心。



台灣媒體《風傳媒》報道，日本首相岸田文雄表示，傾向在8月以國葬的方式追悼安倍，屆時預期各國政要都會出席。台灣政府方面，傳出將安排台日關係協會會長蘇嘉全及立法院長游錫堃出席。

國民黨國際部主任黃介正表示，朱立倫今年4月就跟他說，美國是國際事務的第一優先，但不要所有事都只有美國，朱立倫強調「一定要訪問日本」，一旦返台入境不需要住防疫旅館的時候，就馬上安排訪日，這件事他一直放在心上。

對於日本政府將於8月舉行安倍的國葬儀式，黃介正說「國民黨一定會派人」參加，他會建議「朱主席或指派特使」赴日弔唁。

朱立倫6月6日在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）以「台灣的前進道路 — 在動盪時期的關鍵作用」為題發表演說表示。國民黨用過去的歷史和現在的行動證明，永遠都是親美、親民主的政黨。（Facebook@朱立倫）

國民黨中央黨部降半旗致意惹同志批評

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，國民黨中央黨部降半旗致意，惹來趙少康、張亞中、洪秀柱等國民黨同志批評。趙少康表示，如果黨中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人請他參加國葬，以私人身份參加就行，國民黨不必跟着政府在中央黨部也降半旗，批評朱立倫領導的國民黨是投機、愚昧，無自尊、失去自主立場。

國民黨前主席洪秀柱稱，為安倍降下半旗，沒有正當性，有欠周延，不符合法令規範，批評朱立倫領導的黨中央違背國民黨的路線、拋棄國民黨的歷史，傷害支持者的心。

孫文學校總校長張亞中批評，國民黨黨中央實在沒有理由為安倍降黨旗！如此踐踏黨格，不只悲哀，更是丟臉。（Facebook@張亞中）

張亞中批評，朱立倫領導的黨中央主動為安倍降半旗是悲哀丟臉。他認為，安倍去世，基於人情義理，中國國民黨可派員去日本交流協會弔唁。但國民黨非政府機關，卻亦願主動為安倍降半旗，不只降國旗、還降了黨旗，這已失黨格。

他說：「黨中央實在沒有理由為安倍降黨旗！如此踐踏黨格，不只悲哀，更是丟臉！」