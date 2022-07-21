兩女兒嬉水遇溺　慈父不諳水性卻跳下水連救兩人　終體力透支溺斃

花蓮再傳溺水意外，43歲張姓男子19日與家人到秀林鄉砂婆噹溪戲水，看到11歲與8歲的女兒不慎落入深水區，奮不顧身跳下水救人，雖然成功將女兒救上岸，張男卻體力不支溺水，消防人員獲報趕往搶救，救起時已失去生命跡象，送醫仍不治。



警方調查，來自桃園的張姓一家人有4名大人、4個小孩，共3男5女，19日上午11點多前往秀林鄉砂婆噹北溪戲水。下午1點多張姓男子發現11歲與8歲的女兒不慎落入深水區，2個小孩不停拍打水面掙扎，爸爸立刻下水搶救，卻不幸溺水。

相關文章：廣東4歲女童泳池遇溺瘋狂掙扎求生 媽媽埋頭吃飯盒發現時已溺斃

+ 21

警方及消防初步研判，張男一次救2名孩子，體力已透支，又不諳水性沉入水中，家人們急得在岸邊呼喚，其他遊客趕緊通報警方及消防搶救。

花蓮縣消防局表示，7月19日下午1時44分時獲報，秀林鄉水源村娑婆噹溪停車場附近有人溺水，到場發現張男已被民眾拉上岸，正由家人施以心肺復甦術搶救。 救難人員接手後，執行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予插管、急救藥物等，由救護車送往慈濟醫院搶救，下午2時51分院方宣告急救無效。

消防局指出，天氣炎熱、適逢暑假，許多人玩水消暑，卻忽略潛在危險，導致溺水意外頻傳。2018年至今年7月8日止，花蓮共發生70件溺水事故，造成41人死亡、44人獲救、4人失蹤，呼籲民眾戲水前務必注意相關公告標示，並慎選戲水水域，過程中勿跳水、進入深水區域等危險動作，視狀況穿戴救生衣及浮具。

延伸閱讀：

高雄蓮池潭風帆船課意外！9歲童落水送醫搶救不治 教練失聯搜救中

閃黃燈警示！拖板車司機努力停至路旁 趴倒車內送醫不治

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】