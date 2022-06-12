林志穎不忍了　13字回擊法拉利姐　留言回覆表示：從沒對過話

「法拉利姐」張婷婷近日自爆打電話遭男神林志穎痛罵，除了被昔日好友好娜姬打臉，如今就連當事人林志穎也無奈發聲表態，強調自己與張婷婷「從沒對過話」。



林志穎本人11日在相關新聞底下留言，直接打臉張婷婷說法：「……………不要浪費社會資源，從沒對過話。」，粉絲們紛紛湧入回應：「我們相信你的為人，清者自清」、「她只是想蹭聲量，不需理會」、「大家都相信你的」。

林志穎也不忍了出來回應，並用13字回擊法拉利姐。

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整個事件的起因張婷婷近日受訪時，自爆以前非常喜歡男神林志穎，某次因緣際會拿到對方電話，抱著粉絲心態勇敢致電，不料卻遭對方痛罵，感慨「愛不對人」，事情鬧上各大新聞版面。

而曾是張婷婷好友的插畫家好娜姬發文揭露，透露張婷婷過去和她講過這個事情，但說法完全不一樣，「她曾經跟我炫耀說，有一次去某車商看車巧遇林志穎，她說林志穎知道她是法拉利姐，主動給她名片，還跟她要電話，法拉利姐說他很懂跑車，林志穎還說以後可以打電話跟她聊車子的事」，好娜姬強調：「看到新聞覺得她（張婷婷）真的太扯了，決定把我知道的版本告訴大家，讓大家自己判斷，她是不是一個說謊精，也不希望林志穎替她背這個黑鍋。」

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