林志穎Tesla自撞　多處骨折傷勢相對穩定　三弟：未來2-3天是關鍵

台灣知名藝人林志穎周五（22日）上午開車載著兒子於桃園市中正北路發生車禍，他被拖出時鮮血滿臉，傷勢較嚴重，兒子僅受輕傷。林志穎三弟林志鑫和經紀人下午17時30分於林口長庚醫院舉辦臨時記者會，林志穎三弟和經紀人特別感謝救援的熱心民眾，並稱他有多處受傷及骨折但傷勢相對穩定，也感謝關心他的粉絲和民眾。



據報道，事發於上午10時50分，林志穎開著一輛特斯拉Model X載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到分隔島上的指示桿，現場冒出大火。林志穎被熱心民眾救出，救出時頭部受傷滿臉是血，一度無法說話。坐在副駕駛座的兒子則是臉部輕微擦傷，2人都送往林口長庚醫院。林志穎老婆陳若儀與其他家屬隨後抵達醫院。

林志穎三弟林志鑫在記者會上透露，林志穎有多處受傷及骨折，傷勢由長庚醫療團隊進行手術評估中，暫時無法詳細說明，但目前相對穩定。三弟表示，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助，由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，「台灣就是有這些熱心跟勇敢的民眾」。

林志鑫表示，林志穎兒子Jenson也相對穩定。他表示，接下來2、3天是關鍵，會跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家。據了解，目前長庚醫院仍在觀察林志穎情況，才會再進行肩膀、顏面手術。

林志穎三弟（圖右）和經紀人（左）在林口長庚舉辦記者會說明傷勢。（影片截圖）

《ETtoday新聞雲》報道稱，林志穎到院後目前生命跡象正常，不過仍須等待進一步的MRI與CT檢查報告，如若頭部傷況狀況不大，其餘便是外傷，只需等待進一步休養復原即可。

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