林志穎車禍遭熱心民眾救出　醫生揭2關鍵警告「有事絕對被告死」

藝人林志穎22日駕駛特斯拉自撞安全島，所幸周圍民眾見義勇為，合力將父子倆抱出車外，才未釀成更大傷亡。



然而，台灣醫生黃宥嘉23日針對此事寫下個人看法，直言若是車子後來沒爆炸，加上在不確定頸椎是否受傷的情況下移動患者：「有事絕對被告死。」她也感嘆：「我們也都被這世界跟法律訓練得很孬（意指很壞）！」

為何黃宥嘉醫生指「我們也都被這世界跟法律訓練得很孬！」呢？

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黃宥嘉轉發林志穎被人救出的相關新聞，直言：「其實如果一般人，不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死。」她進一步補充解釋：「全部教科書都寫不宜在不知道狀況的條件下移動病人。如果寫可以移動病人，換教科書作者被告死。」

由於林志穎出車禍後，被人救出沒多久，車子就起火燃燒，因此黃宥嘉點破關鍵：「今天是因為車子後來爆炸了，不然頸椎脫位算誰的？大家能想像如果後來車子沒爆炸，人家只會追究一群工人、路人，沒讀書的人，亂移動。」接著，她進一步解釋，這其實並非有沒有讀書的問題，「而是我們也都被這世界跟法律訓練得很孬！」

黃宥嘉認為，林志穎是不幸中的大幸，幫忙救助的工人們也非常偉大，「法律應該放寬對救助人時產生的刑罰，否則沒有惦惦自己幾斤兩重，賠不起的要怎麼衝去救人。」一番言論勾起不少網友心中共鳴，不少人感嘆「真的，所以願意救人的真的很偉大」、「終於看到…有人敢說實話」、「真的有些恐龍家屬，你救人他還反過來告你」，也有人認為「我覺得當下情況如此危機，救人應該是直覺反應，不可能想那麼多」、「救人的與被救的全都平安，雙方都有福報！大幸！」。

林志穎22日駕駛特斯拉載著兒子自撞安全島起火，父子倆經熱心路人救出後送往林口長庚醫院急救，當時在一旁協助的桃園市捷運工地工人彭裕弘指出，他當時出力將卡在車內的林志穎拉出，脫困後不到十秒，車頭的火就燒到車內。工地保全李恭平則說，整個救人過程不到三分鐘，回想起來滿是驚險。

事發後，林志穎的家人想找到救出林志穎的人表達感謝，昨晚前三立攝影師吳明政就發文表示自己「沒這麼偉大」，任何人遇到都會這樣做，只是剛好他遇到了，其他幾位工人也都說不用謝，當下只想著救人再說，只是吳明政也說，他曾在臉書留言「人是他救的」被說在邀功，讓他相當無奈。

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