台灣槍擊｜台中潭子滷味老闆遭「行刑式爆頭」　警朝感情糾紛查緝

台中市潭子區昨晚發生槍殺案，36歲的滷味攤曾姓老闆遭開槍送醫不治。警方今（25）日表示，懷疑因感情糾紛引發，並在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力查緝。



台中市消防局昨天晚間9時47分接獲通報指稱，位於潭子區潭子街一段靠近潭子車站附近有人受傷，到場發現一名30多歲的男子頭部中彈，失去生命跡象，緊急送往台中慈濟醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

台中潭子火車站附近24晚發生槍擊案，警方到場採證。(聯合新聞網)

槍擊案發生後，警方隨即封鎖現場展開調查，據了解中彈的是滷味攤曾姓老闆，而槍手犯案後隨即搭車闖紅燈往市區方向逃逸，對於槍擊案發生原因及經過，正由警方擴大偵辦中。

經警方初步瞭解，疑懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛犯案。警方說，將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦。

滷味攤老闆遭槍擊，倒臥在血泊中。（記者爆料網）

台中市警察局大雅分局指，昨晚9時多接獲民眾報案，位於潭子區潭子街一段31巷附近疑有糾紛情事，聽見疑似有開槍聲響，曾姓傷者（36歲）已由救護車送往慈濟醫院救護。

警方表示，隨即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，並於深夜在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力展開查緝中。曾男經送醫搶救後仍宣告不治。

曾姓老闆曾在臉書PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照。（Facebook翻攝圖片）

台灣媒體《ETtoday新聞雲 》報道。曾男目前未婚，獨自經營滷味攤已經5年，平常會在Facebook（臉書）分享滷味攤的美食，也曾PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照，開玩笑說「連澎哥都說讚的滷味，您還不趕快來嚐鮮嗎」。

曾男家屬透露，曾男背景單純，不曾與他人結怨，也沒任何財務糾紛，不清楚為何會被人開槍。