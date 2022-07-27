前防衛相石破茂訪台：談論日本安保須赴台　台外交部冀成果豐碩

日本前防衛大臣石破茂昨（27）日在網誌寫道，此行（訪台）將與台灣政要舉行會談並與立法院、軍方相關人員交換意見。他認為，要實現東北亞地區的和平穩定，必須營造此地區可相互對話的環境及實現權力平衡才行。



石破茂：訪台才能定日本安保政策

台灣《中央社》報道，日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」訪問團今（27）日抵台，將展開為期4天的訪台行程，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一眾議員。台灣外交部誠摯歡迎「思考日本安全保障會」成員訪台。

石破茂在網誌中表示，包括他自己在內，很多人都預測到俄羅斯會侵略烏克蘭，但無法明確看出今後的展望。有人主張「今日烏克蘭，明日台灣」，但有關台灣的構圖愈來愈複雜，要想各種劇本的可能，詳查適用的法律、條約或協定，徹底檢視其運用及裝備。

石破茂說，自己在卸任防衛廳長官（防衛大臣的前身）後，15年前曾獨訪台灣，觀摩漢光演習，並搭乘台灣海軍拉法葉艦。現時情況完全改變，如果不再多看一次（實地訪台），就無法談論日本今後的安全保障政策。

日本首相岸田文雄、時任日本首相安倍晉三、時任內閣官房長官菅義偉和前防衛大臣石破茂2020年9月14日在東京舉行的自民黨領導人選舉後慶祝。菅義偉2020年被選為日本自民黨新任領袖。（Getty Images）

前防衛大臣石破茂與前防衛大臣濱田靖一率領的訪問團，團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。

他們訪台期間，將晉見台灣總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。另訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

台外交部：誠摯歡迎訪台團來訪

台灣外交部在Twitter上表示，外交部政務次長田中光先生今天在機場接見了四位（日本）參議院議員，他們是思考日本安全保障議員之會的領導人，希望這四天（訪台行程）能取得豐碩的成果。

台灣外交部亦發表新聞稿稱，在威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家更體認安危與共的重要性，並持續展現民主價值的鞏固與團結。此次「思考日本安全保障議員之會」訪問團團員均為具有安保、外交實務經驗的日本重量級國會議員，外交部期盼經由該團的訪台交流，強化我國與包括日本在內的民主陣營國家共同採取防範措施，攜手強化全球民主陣營韌性，共同維護台海及印太區域長遠的和平、穩定與繁榮。

外交部の田中光政務次長（=副大臣）はきょう、「日本の安全保障を考える議員の会」の訪台団団長である石破茂衆議院議員と浜田靖一衆議院議員、そのメンバーである長島昭久衆議院議員、清水貴之参議院議員の4名を空港で出迎えました。この4日間が実り多き日々となるよう願っています！ pic.twitter.com/eNBVO4fM5j — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) July 27, 2022

石破茂數度與安倍晉三競爭自民黨總裁

「思考日本安全保障議員之會」成立於2019年11月28日，由石破茂、濱田靖一共同擔任顧問，長島昭久擔任事務局長。另由前防衛大臣中谷元、前外務大臣前原誠司、公明黨眾議員佐藤茂樹共同擔任召集人。該會定期邀集20餘位跨黨派國會議員及政府官員舉辦研討會，討論日本安全議題。

此次率團訪台的石破茂出身銀行業，是自民黨重量級議員，曾任2屆防衛大臣、防衛廳長官、農水大臣、自民黨幹事長等黨政要職，曾數度與安倍晉三競爭自民黨總裁，在日本政壇知名度極高。石破茂迄今訪台5次，最近一次為2017年訪台拜會前總統李登輝。

日本時任首相安倍晉三（右）2018年9月20日在東京贏得自民黨領導力競賽後，與對手前防衛大臣石破茂慶祝。

團長濱田靖一出身政治世家，其父眾議員濱田幸一曾極力反對前日本首相田中角榮與台灣斷交，父子立場均極友台。濱田是自民黨重量級議員，曾任防衛大臣、防衛政務次官等職。濱田迄今訪台2次，最近一次為2009年，拜會時任立委李鴻鈞、自由時報董事長吳阿明。

長島昭久迄今訪台17次，最近一次為2020年8月隨前首相森喜朗率「李前總統登輝弔唁團」訪台，長島熟稔日本及台海安全議題，與駐日本代表處及外交部互動密切，積極參與台灣主辦外交安全國際論壇等活動。

清水貴之迄今訪台2次，最近一次為2016年10月參加「中華民國國慶日本國祝賀團」，在台晉見總統蔡英文。

國策院郭育仁：訪台與國安高層、國防部及外交部交換意見

國策研究院文教基金會執行長郭育仁表示，此訪團背景特殊，除了有日本前防衛大臣外，還有前外務大臣、前防衛副大臣，就規格來說可說是歷年來最高層級，也因為此次主題是國防外交，想必將與台灣國安高層、國防部及外交部意見交換。

他相信，日本首相岸田文雄任內若妥善處理修憲議題，台日關係在岸田帶領下，將會有更多具體的成果出現。

國防安全研究院副研究員王尊彥認為，訪台代表日本對台灣的戰略認知越來越清楚，因為從防衛白皮書可以發現，日方對台灣的關注已擺在越來越清楚位置上，顯現日本已不分派系挺台。