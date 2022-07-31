「台獨理論大師」林濁水：佩洛西訪台勢在必行　美軍國會只能強勢

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）今（31）日發布新聞稿公布亞洲行程，並未包含台灣。民進黨前立委林濁水今（31）日在Facebook（臉書）分析，佩洛西訪台愈來愈勢在必行。

民進黨立委王定宇表示，以行程的保密程度來看，佩洛西訪台機會很高。



林濁水表示，除了佩洛西信念外，「美國總統拜登向佩洛西嗆聲美軍反對」、「胡錫進之流嗆聲，共軍必毫不客氣以對」的兩大助力令佩洛西得訪問台灣，美軍和所有國會議員只有強勢反應一途。

他批評，俄羅斯侵略烏克蘭後，「建制得不得了的」拜登，一再演出綏靖主義姿態，一再令情勢脫離自己的掌控。他提到，拜登一再警告俄羅斯侵略烏克蘭，同時強調美國絕不出兵，等於鼓勵俄羅斯侵略。

林濁水生於1947年，原名林宗耀，曾任和公政會合組民進黨之黨外編輯作家聯合會（編聯會）創會會長，民進黨創黨成員，後出任《新潮流》雜誌總編輯，以及《民進報》總主筆，連任五屆立法委員及曾任民進黨中央政策會執行長，起草民進黨台獨黨綱，素有「台獨理論大師」之稱。

民進黨前立委林濁水表示，「美國總統拜登向佩洛西嗆聲美軍反對」、「胡錫進之流嗆聲，共軍必毫不客氣以對」的兩大助力令佩洛西訪問台灣勢在必行。（Getty Images/Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

民進黨立委王定宇：訪台機會很高

台灣媒體《TVBS新聞》報道，民進黨立委王定宇認為，目前看來，如果佩洛西訪亞洲沒台灣的話，行程不用保密到這程度，所以這樣看，拜訪台灣機會還是很高。

王定宇分析，佩洛西的亞洲訪問行程大致底定，至於會不會來台灣拜訪，目前還不得而知，但從各方跡象看，中國大陸公開批評導致反效果、印太司令部在這的安全軍事部署、以及美國隨行團員、以及美國國會跨黨派要求支持佩洛西應該來台，看來造訪台灣機率正在上升。

他認為，對台灣來講，台美之間的互動或任何重要客人來台，都是台美之間的事情，不容許大陸干擾，如果佩洛西來台，我們歡迎竭誠感謝，如果美國政府認為佩洛西不便到訪，我們也尊重客人的自主權利，但他認為，目前看來，如果佩洛西訪亞洲沒台灣的話，行程不用保密到這程度，拜訪台灣機會還是很高。

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。