佩洛西擬訪台｜蘇貞昌：台灣熱烈歡迎外賓來訪 會做最妥善安排
撰文：梁子傑
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美國眾議院議長佩洛西正出訪亞洲，官方行程未提及台灣。台灣行政院長蘇貞昌今早（1日）出席公開活動時表示，熱烈歡迎外國貴賓訪問台灣，也會做最妥善安排，相關時間、日期行程等都尊重對方的規劃。
議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）率領美國國會代表團訪問「日韓新馬」四國。行政院院長蘇貞昌今日出席「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議」開幕式時，被問及台灣是否在為佩洛西訪台做準備。
蘇貞昌表示，熱烈歡迎外國貴賓朋友來台訪問，我們會為外賓來訪做最妥善的安排，也尊重訪賓的規劃相關時間期程。
大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係
中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。
他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
中国近期已经多次向美国表明坚决反对佩洛西访台的严重关切和严正立场。如果美国挑战中国底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美国承担。— 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 1, 2022