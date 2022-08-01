佩洛西擬訪台｜蘇貞昌：台灣熱烈歡迎外賓來訪　會做最妥善安排

美國眾議院議長佩洛西正出訪亞洲，官方行程未提及台灣。台灣行政院長蘇貞昌今早（1日）出席公開活動時表示，熱烈歡迎外國貴賓訪問台灣，也會做最妥善安排，相關時間、日期行程等都尊重對方的規劃。



議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）率領美國國會代表團訪問「日韓新馬」四國。行政院院長蘇貞昌今日出席「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議」開幕式時，被問及台灣是否在為佩洛西訪台做準備。

蘇貞昌表示，熱烈歡迎外國貴賓朋友來台訪問，我們會為外賓來訪做最妥善的安排，也尊重訪賓的規劃相關時間期程。

蔡英文總統2020年5月8日上午主持「總統府記者會」，宣布邀請蘇貞昌院長續任閣揆。.（總統府）

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。