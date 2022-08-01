佩洛西擬訪台｜官方學者：無論是否訪台已觸紅線　中國已萬全準備

美國聯邦眾議院議長佩洛西亞洲行未列台灣，官方學者表示，不管她是否訪台，此事已經觸碰中國國家主權和領土完整的核心利益的紅線。



議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）率領國會代表團前往印太地區，將訪問「日韓新馬」四國。官方媒體《上觀新聞》7月31日報道，中國國際問題研究院亞太研究所所長藍建學認為不管佩洛西是否訪台，此事已經觸碰中國國家主權和領土完整這一核心利益的紅線，中國對可能出現的任何事態都已做好萬全準備。同時，台灣這張牌已被打到極致，未來打牌的空間將越來越小。

他分析，當前美國政壇「遏華」成為政治正確的氛圍下，民主黨在選情低迷之際，試圖透過打「台灣牌」顯示其強硬不輸於共和黨，這是拉票捷徑。且無論佩洛西是否訪問台灣，她已經炒熱了這一話題，達到提高自己曝光度的目的。

國家主席習近平（中）、國務院總理李克強（右）和政協主席汪洋（左）在2019年3月15日在北京人民大會堂舉行的中共十九屆四中全會期間起立聆聽國歌。（Getty Images）

佩洛西訪「日韓新馬」四國意在制華

中國社科院美國研究所副所長袁征分析，挑選「日韓新馬」四國都是美國的盟友和夥伴，美國更視日本、韓國、新加坡為亞洲重要國家，美國高級官員此前也多次到訪。佩洛西又來訪問無非是繼續加強美國與這些國家的政治、經濟、外交等聯繫，輔助推進「印太戰略」，同時展示拜登政府的價值觀外交。

他指出，台灣是拜登政府「印太戰略」佈局中的重要組成部分。隨美國將中國定義為最大戰略對手，以台制華的動機日益強烈，眾議長作為立法機構的領導人，官方色彩非常濃厚。意圖訪台，顯示美國正朝著發展實質性的對台外交關係方向前進，不斷虛化掏空「一個中國」原則。

美國眾議院議長佩洛西在 2022年3月11日於賓夕法尼亞州費城舉行的2022年眾議院民主黨核心小組會議上介紹總統拜登時發表講話。（Getty Images）

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。