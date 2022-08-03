佩洛西擬訪台｜蔣介石曾孫蔣萬安：中共阻國際交流　停止過激反應

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（3）日在Facebook上發文呼籲對岸停止過激反應，不該阻擋台灣進行國際交流。並感謝台軍維護區域和平穩定，希望佩洛西在美國國會加速推動台美貿易實質合作。



蔣萬安在Facebook表示，歡迎佩洛西議長訪台，透實踐她對於民主自由的承諾，並強調，「中華民國是主權獨立的國家，中共不該阻擋我們進行國際交流。台灣人民希望的是和平、繁榮，不是霸凌與戰爭。」他呼籲，「中共懸崖勒馬，針對經濟制裁，也希望他們停止過激的反應，這樣對兩岸交流沒有任何幫助。」

他期盼，佩洛西來訪後，能更加了解兩岸關係，以及美國對台灣的重要性，並發揮她的影響力，在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）的實質合作，以及敦促美國行政部門能夠對於台海和平繁榮，塑造一個更加有利的環境。

同時。他也希望民進黨政府也應該真誠的依循中華民國憲法，好好處理兩岸關係，盡快讓雙方找到能夠對話的基礎，並協助我們的廠商、農漁民找到出路，不該讓政治紛爭影響到民眾的生計。「也希望所有的國人和我一起給予承受極大壓力的國軍最大的支持」。

43歲的蔣萬安是第九屆立法院立法委員，美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士，也是中華民國第1－5任總統蔣介石的曾孫、 中華民國第6－7任總統蔣經國的孫子。

蔣萬安：台美聯盟 中共不必反應過激

美國聯邦眾議院議長佩洛西可能於今台訪問。台灣《中央社》報道，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日出席台北古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會被問及佩洛西到立法院訪問。

蔣萬安表示，「中華民國是主權獨立的國家」，本來就可以接待、邀請國際友人前來，再次呼籲中共沒必要反應過激，對兩岸關係與區域局勢都沒有幫助。他說，也希望相關方慎防台灣周邊軍事情勢緊張程度升高，並盼國民支持第一線承擔最大壓力的國軍。

他在Facebook（臉書）以中英文寫道，他身為民選的立法委員，始終肯定民主國家民選機構之間的交流，「美國眾議院裴洛西議長訪問台灣，象徵美國與中華民國之間的穩固關係」，台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。

台灣外交部：竭誠歡迎訪問台灣 彰顯美對台支持堅若磐石

外交部8月2日新聞稿提到，「外交部對佩洛西議長率領多位美國會領袖級議員訪台表達誠摯歡迎。外交部長吳釗燮在本（8）月2日晚間訪團抵台時代表我國政府前往接機。」

外交部表示，「這是繼1997年4月時美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率團訪台後，睽違25年再度有美國聯邦眾院議長訪台，也是佩洛西議長時隔22年後再度訪問台灣。本團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，突顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作。」

外交部稱，美國國會自本年以來逐步恢復出訪各國，這次佩洛西議長首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。相信佩洛西議長等國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。

外長王毅：中國人不信邪不怕鬼，堅決捍衛主權民族尊嚴

國務委員兼外長王毅今（3）日就美方侵犯中國主權發表談話表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪中國台灣地區。這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨。

他批評，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

他稱，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

他強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。