佩洛西訪台｜口譯員多番失儀 被斥不專業 身份曝光即獲網民原諒
撰文：ETtoday
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口譯妹搶佩洛西話爆紅！真實身分爆是美國在台協會（AIT）的員工，原本罵成一團的網友看完都驚呆，直呼「AIT的人，沒事了，大家可以散會了！」
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，8月3日上午拜會立法院時，口譯員的麥克風疑似出了點狀況，現場工作人員緊急更換後，當時佩洛西已舉起麥克風準備要發言，但口譯員未注意到直接搶話，表示麥克風已換好了，甚至每當佩洛西講到一些輕鬆有趣的部分，旁邊的口譯員都會開懷大笑，網絡上罵翻，直言「丟臉、不專業」。
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《ETtoday新聞雲》稍早報道「佩洛西立院談話「口譯妹」爆紅 真實身份曝光」，以往的口譯工作多由外交部負責，不過此行為求精準，是由美方安排翻譯，該名口譯則是美國在台協會（AIT）的員工，過去也經常協助AIT處長孫曉雅的翻譯工作。
口譯妹的身分一出，PTT反應熱烈，轉載的新聞馬上被推爆，網友態度大變，紛紛留言直呼：
．「AIT的人，沒事了，大家可以散會了！」
．「原來是美國人呀，立場大變！」
．「我個人覺得他不做作笑的又自然散發一股特別的氣質」
．「自己人自己人 不敬禮解散」
．「她感覺很可愛耶」
．「AIT的人你敢嘴？」
．「美國安排的 散會」
但也有網友依舊認為：
．「AIT該開除她了吧？」
．「AIT員工照噴啊！」
．「AIT是不是在搞？」
．「AIT表示:這鍋要我擔？」
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