口譯員多次打斷佩洛西發言被炮轟　網民提議改由呢個美女網紅上陣

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月3日一早就前往台灣立法院拜會，在會談上負責即時口譯的人員，兩度打斷佩洛西的談話，又放開懷大笑，遭網友砲轟，甚至還有網友討論起如果讓滴妹擔任口譯，大家會如何看待？



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佩洛西在台灣立法院會談上，現場的口譯人員的表現引發網友熱議，先是因為咪高峰出現問題，更換了咪高峰後，竟尷尬打斷佩洛西，向她解釋要繼續先前的翻譯，之後佩洛西講話到一半時，口譯人員又突然硬是打斷，接著就說出即時的口譯，聽到佩洛西講到一些輕鬆的話語時，大家都是微笑，不過口譯小姐忍不住笑出聲很開懷，網友看了直播忍不住批：「這算是很正式的國際場合吧！她這個笑我以為是同學會聚餐的笑欸」、「直接打斷不給講 也太沒禮貌了」、「水準很差啊 整場打斷別人 在那傻笑」。

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另外還有一位台灣網友在PTT發文提問如果讓網紅滴妹來代替口譯人員會如何？認為她好歹是英文教學頻道起家，再度引發熱議，網友們覺得：「隨便都比口譯妹好吧」、「反正不會更糟了」、「很簡單，黑絲短裙就行」、「會突然業配」、「開始時就先睡五分鐘」、「順便介紹角落生物」，也有網友指出「口譯是一種專業，不是英文好就可以」。

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