台海軍演｜佩洛西訪台釀大陸輿情風波　大V兔主席：胡錫進應擔責

內地大V任意以網名「兔主席」，在香港反修例期間點評香港局勢爆紅，他近日刊文《對於近日輿論場情勢的一點觀察與想法》一文，



以下為文章全文，《香港01》獲公眾號「兔主席」授權轉載：

我發現，有不少人還是不能完全理解我們所說的：為什麼要批評「是胡錫進等把調門拔得太高」，並要對此負責呢？很多網友說，官方輿論及相關部門的「調門」不是也「拔得也很高」嗎?

這正是要害所在。所以我們要復盤討論討論。答案很簡單，因為中國官方和胡錫進說的從來就不是一回事呀！這其中有一個重大的誤會。

佩洛西：圖為2022年8月3日，台灣台北市一棟大廈的外牆，掛有歡迎美國眾議院議長佩洛西訪台的廣告牌。（AP）

外媒、外國專家觀察者都注意到，中國政府所公佈的軍事演訓和實彈射擊，是過去幾十年對台灣地區最有力、最強大的回應與震懾。相信國際上的軍事和戰略專家在接下來的時間裡，都需要仔細研究這套軍事演訓計劃對台海局勢的影響；台灣方面送走了Pelosi（編按：Nancy Pelosi，譯作佩洛西、佩羅西、裴洛西或波洛西），也只能回到現實，「仔細研究大陸走的這一步棋對台灣的現實與未來到底意味著什麼。」

所以，中國政府確實制定了非常強有力、令人驕傲的反制措施，在這次Pelosi訪台的問題上處理得非常成功。外交部所說的「拭目以待」，就是指的這些反制措施；東部戰區所說的「埋葬一切來犯之敵」，我估計也因為涉及到之前未曾嘗試的海域演訓，要面臨一定的軍事風險的，因此做了充分的動員準備。

可以看出來，中國官方傳達的「調門」雖高，但和反制手段卻是完完全全匹配的。

圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

這一切都沒有任何毛病，只不過中間出了一個巨大的偏差，就是出現了一個影響因素：胡錫進。

對於上述強有力的軍事反制預案的具體，胡錫進當然不可能獲知。但他應該能從大方向上知曉：對Pelosi訪台，輿論場上要高度施壓（批評譴責）、對應對/反制措施也要高調宣傳，形成強力的預期。

由於胡錫進並不了解我們反制預案的內容，所以只能閉門造車進行棋盤推演，猜測反制措施是啥。礙於他外交與軍事知識有限，所以從一開始就犯了根本性錯誤，常識性錯誤、方向性錯誤：他認為我們的矛頭應該是對准美方的，要驅散、伴飛、擊落美國的飛機……這相當於什麼？

相當於直接暗殺對方國的國家領導人（這裡插一句：我黨壓根不會做這種低俗下三濫的事情）；相當於對美利堅合眾國宣戰（中國現在要對美國宣戰了……？）。他同時在外網高調高頻宣傳Pelosi訪台行為會如何點燃台灣局勢的火藥桶。

佩洛西：In this photo released by Taiwan's Ministry of Foreign Affairs, U.S. House Speaker Nancy Pelosi, left, speaks with Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu as she prepares to leave in Taipei, Taiwan, Wednesday, Aug. 3, 2022. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

胡錫進急於發布他棋盤推演的「研究成果」，似乎並不求準確，只求快，只求帶有爆炸效應，只求能產生影響力。他希望他的言論能夠影響局勢、帶動局勢，主導局勢，乃至改變歷史事件的發生。

我猜想他的博弈是這樣的：用盡全力逼嚇Pelosi，如果Pelosi不來了，那這個功勞就可以算他的，是他單槍匹馬「嚇」退了Pelosi，並在國內、國際攬走所有的功勞與榮光；如果Pelosi來，他估計中國政府肯定會強力反制，所以，他再怎麼偏差，料不會差得太遠。

我們還可以合理估計，他預先設想了若干幾種「下台階」的預案，用於解釋他的預測「失誤」。我們也可以相信，他對這種時候的解釋非常擅長，是他遊刃有餘的輿論場「生存之道」，令他可以成為「長壽人」。憑藉多年經驗，他大概認為這是一個沒有任何風險、也不需承擔任何責任、「穩賺不賠」的「買賣」。

8月3日，台北，佩洛西到總統府跟蔡英文會晤。（Taiwan Presidential Office via 美聯社）

可是他卻計算錯了：因為他的預測是有方向性、原則性、根本性錯誤的；他在錯誤的方向上，把「調門」抬到了頂格，吸引、引導了公眾預期，干擾乃至破壞了既有的輿論引導計劃。

一是他完全錯估了Pelosi的動機。他對美國政客不了解，沒想到自己的調門越高，言論越激進（同時在美方看來並不可採信），反而越激發Pelosi竄訪台灣的意願——因為Pelosi認為政治收益顯著變大了，原來就算不來，現在也非來不可了。在這方面，胡錫進的計算是完全錯誤的，他的存在，只是淨增加了Pelosi台灣行的政治效應；

第二就是把軍事干預的矛頭對準了美國。凡有常識的人知道，台灣問題是中國的內政問題，我們解決台灣問題，要解決的是「台灣」，而非美國（儘管美國在台灣的背後）。這裡舉個直接但不太恰當的比喻，俄羅斯解決「烏克蘭問題」，衝突對象是烏克蘭，而不是北約和歐盟。

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俄羅斯是不會朝美國開火的。多麼簡單的道理！回到台灣，追溯還原歷史的話，統一問題，其實就是了結大半個世紀前「中國內戰」遺留下來的歷史問題。來來去去，卻都是中國人自己的問題，其他人都是干預中國內政的外人。我們永遠跟他們說，你們不要干預我們的內政。說得再直白一點，就算推回到解放戰爭，我們打的也是「蔣匪」，不會去打美國。

或者說，能不打美國我們就不打美國；美國不打我們，我們也不會主動打美國；就算真的打了，也是暗地裏打，不會跟美國宣戰。我們的目標是解放中國，我們希望的是美國讓路，而不是去和美國開戰。這個情況是延續到今天的。所以，我們為什麼要主動向美國開炮呢？這是一個極為基礎的常識性問題，如果一個人在這樣常識性問題上犯錯，那這樣的人是恐怕不具備評論國際問題的必要能力與素養的；而如果這個人明知道這是錯誤的，還如此地去評論和引導，那這個人恐怕就有其他的考量了——比方說他真的認為此舉可以逼退美國／Pelosi，他可以收獲榮光。

但無論如何，許多人一時沒有意識到的是，胡錫進的提法，竟在最短時間內把輿論場的氣氛帶偏，「烘托」到了另一個地域；在這裏，都是他的分析，都是他的推演，都是他的預判，都是他的流量與關注。官方的正面宣傳基調按照既定的安排和軌道進行，因為我們手握歷史空前的反制預案，但不一小心，居然變成了在「配合」胡錫進的預判。

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這是一個歷史性的誤會！也造就了一場「輿情風波」。

由於胡錫進不斷暗示自己知情、權威，也使得許多民間和海外人士認為，他的推演有很大的可能會真實發生。

一時間沒有人點破，沒有人看清整個事件後續演變/推演的鏈條，沒有人採取行動。但胡錫進的言論，已經完全改變了人們的預期。

股市/資本市場之所以在那幾天會有如此劇烈的反應，也是因為這種情緒和預期之前沒有被反映到股價裏去。人們正在重新調整對事件的評估，重新調整預期。

結果，8月2日晚，中國政府和官方媒體嚴正公布對台軍事演訓及系列反制措施時，網友們沒有為這些空前強有力的措施高聲喝彩，沒有感到士氣空前的高漲人心巨大的振奮、愛國主義情緒的沸騰，沒有感受到來自國家的巨大正能量，反而，被「洩氣」、「失望」、「沮喪」等負能量包圍，甚至有些人認為是削弱了對國家的信心。

在這個時候，歷史空前的軍事演訓和實彈射擊一下都變得「索然無味」了，變得不能滿足人們的「胃口」了。畢竟，這些反制措施和胡錫進宣講的一套並不在一個象限。

最終，一個本來值得大加宣傳、鼓舞萬眾人心的「正能量」事件，變成了一個讓不少人失望、並且不獲重視的事件。

這是一個輿論場上出現的極罕見的、意料之外的「事故」。之前，估計真的沒有人遇見到會出這樣的狀況，因為並沒有先例。可以推想，過些天，經過補位宣傳，國人復歸理性思考，肯定會回過味來，重新理解我們反制措施的有力，信心也得到不斷提振，正能量不斷修復。

但我還是擔心，這個事件對我們的事業還是造成了某些損傷的，現在很難再去估量其傷在哪裡，影響有多少，但無論如何，應避免這樣的事情再次發生。

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過程之中，誰應該對此負責？胡錫進。作為言論發布者，他應對此承擔主體責任。

其實，胡錫進欠全國人民一個道歉。除此之外，他還應該做一些有誠意的反思。但他似乎沒有這種反思。這種念頭好像不會進入他的腦海。恰恰相反，他可能啟動了某種心理防禦機制，認為自己做得特別正確——甚至連他的「錯誤」——雖然他並不會承認有這樣的錯誤——都是積極的、都是有益的。

這種認知傾向是挺可怕的。以至於網上有這樣的評論：「能夠駁倒老胡的，只有第二天的老胡」。網友這個表述，一是說明老胡這個人是很固執的，死不認錯，永遠正確；二是說明大家都看出來老胡「善變」，今天這樣，明天那樣，總之，永遠能自圓其說，永遠是一貫正確。

還有復盤的，就是他認可了網友P出來的他與Pelosi的結婚合影。為什麼他要表達認可呢？人之常情推斷，估計在那個瞬間，他有了些「飄飄然」的感覺，享受那種聚光燈下的關注，享受指點江山統領局勢的感覺，他應該處在某種心理上的放鬆狀態，享受那個瞬間。

此外，他可能認為，在這個特殊的場景下，點個讚、賣個萌，會有助於加強「人設」。其實一個人在這個時點，萌生這樣的想法並不能算奇怪。區別只在於，以他的身份地位，一般人是不會做的，而他，卻做了。那麼只要做了，就不是開玩笑了，就不是兒戲了，是大是大非的問題了。最起碼的，也說明了一個人在政治上可能是輕浮、不嚴肅和缺乏原則性的。人們也不得不問，給予這樣的人士國家公器（或類似國家公器）所特有的輿論影響力，是否合適？

外交大事、軍國大事，是要極度慎言的——對於假設、邏輯、推理、取態、結論，要深思熟慮，要周全考慮，而且，始終要注意內外有別，包括對內對外，包括境內境外。對於有特殊身份、位置、背景的人，說話尤其要注意：不同人講的話，在受眾者心目中的份量和影響是不同的，所以一定要考慮自己講話帶來的影響。一定要謹慎注意，一定要對自己的言論負責、問責。

對於外交大事、軍國大事，也絕不能圖一時的口舌之快；不能做不負責任的表述；不能有任何的「拉大旗作虎皮」和套路（包括援引莫須有的增信與背書）；不能言論沒有責任感——甚至認為自己享受某種特權，不需為言論負責；甚至是「矇對了算我牛逼，矇錯了也算我對輿論場有『貢獻』」——這都是十分不負責任的，而且是不正常、危險的思維和傾向。最後一條，不應有討巧輕浮的網紅流量思維。

國之大者。在這些重大議題上，如果因言論不慎引發了意想不到的重大事情，責任也不是個人所能擔當得起的。

慎思、慎言、慎行。

中國文化注重人情與面子，希望「一團和氣」，大多人是不願意出來對人指摘的，有時候，問題卻被擱置，得不到解決。佩洛西竄訪台灣引發的「輿情風波」，注定會留存在人們的記憶中。對於這樣一個事件，不能讓它這樣就過去了，該有個「說法」；而遇到大是大非問題，也應該認真、應該較真。胡錫進能夠以這樣個人化的方式在輿論場發聲，發揮這樣大的個人影響力，產生這樣如此大的效應，也必須要放在公眾視角下檢視。要能面對批評，要能承擔責任。

也只有抓住這樣的機會復盤與反思，社會才能不斷的進步。

過去的幾年是如此不同尋常的幾年。我們每個人都在見證歷史，我們都希望從歷史中學到更多。當我們回味、感慨、思考這些發生在眼前的大事件時，都不要忘記這樣的情懷和使命：祝願祖國越來越好，祝願國家統一，祝願民族偉大復興，祝願人民幸福安康。