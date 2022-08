台海軍演｜佩洛西訪台釀大陸輿情風波　大V兔主席：胡錫進應擔責

內地大V任意以網名「兔主席」,在香港反修例期間點評香港局勢爆紅,他近日刊文《對於近日輿論場情勢的一點觀察與想法》一文,



以下為文章全文,《香港01》獲公眾號「兔主席」授權轉載:

我發現,有不少人還是不能完全理解我們所說的:為什麼要批評「是胡錫進等把調門拔得太高」,並要對此負責呢?很多網友說,官方輿論及相關部門的「調門」不是也「拔得也很高」嗎?

這正是要害所在。所以我們要復盤討論討論。答案很簡單,因為中國官方和胡錫進說的從來就不是一回事呀!這其中有一個重大的誤會。

外媒、外國專家觀察者都注意到,中國政府所公佈的軍事演訓和實彈射擊,是過去幾十年對台灣地區最有力、最強大的回應與震懾。相信國際上的軍事和戰略專家在接下來的時間裡,都需要仔細研究這套軍事演訓計劃對台海局勢的影響;台灣方面送走了Pelosi(編按:Nancy Pelosi,譯作佩洛西、佩羅西、裴洛西或波洛西),也只能回到現實,「仔細研究大陸走的這一步棋對台灣的現實與未來到底意味著什麼。」

所以,中國政府確實制定了非常強有力、令人驕傲的反制措施,在這次Pelosi訪台的問題上處理得非常成功。外交部所說的「拭目以待」,就是指的這些反制措施;東部戰區所說的「埋葬一切來犯之敵」,我估計也因為涉及到之前未曾嘗試的海域演訓,要面臨一定的軍事風險的,因此做了充分的動員準備。

可以看出來,中國官方傳達的「調門」雖高,但和反制手段卻是完完全全匹配的。

對於上述強有力的軍事反制預案的具體,胡錫進當然不可能獲知。但他應該能從大方向上知曉:對Pelosi訪台,輿論場上要高度施壓(批評譴責)、對應對/反制措施也要高調宣傳,形成強力的預期。

由於胡錫進並不了解我們反制預案的內容,所以只能閉門造車進行棋盤推演,猜測反制措施是啥。礙於他外交與軍事知識有限,所以從一開始就犯了根本性錯誤,常識性錯誤、方向性錯誤:他認為我們的矛頭應該是對准美方的,要驅散、伴飛、擊落美國的飛機……這相當於什麼?

相當於直接暗殺對方國的國家領導人(這裡插一句:我黨壓根不會做這種低俗下三濫的事情);相當於對美利堅合眾國宣戰(中國現在要對美國宣戰了……?)。他同時在外網高調高頻宣傳Pelosi訪台行為會如何點燃台灣局勢的火藥桶。

佩洛西:In this photo released by Taiwan's Ministry of Foreign Affairs, U.S. House Speaker Nancy Pelosi, left, speaks with Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu as she prepares to leave in Taipei, Taiwan, Wednesday, Aug. 3, 2022. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)