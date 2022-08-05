台海軍演｜佩洛西訪台釀大陸輿情風波 大V兔主席：胡錫進應擔責
內地大V任意以網名「兔主席」，在香港反修例期間點評香港局勢爆紅，他近日刊文《對於近日輿論場情勢的一點觀察與想法》一文，
以下為文章全文，《香港01》獲公眾號「兔主席」授權轉載：
我發現，有不少人還是不能完全理解我們所說的：為什麼要批評「是胡錫進等把調門拔得太高」，並要對此負責呢？很多網友說，官方輿論及相關部門的「調門」不是也「拔得也很高」嗎?
這正是要害所在。所以我們要復盤討論討論。答案很簡單，因為中國官方和胡錫進說的從來就不是一回事呀！這其中有一個重大的誤會。
外媒、外國專家觀察者都注意到，中國政府所公佈的軍事演訓和實彈射擊，是過去幾十年對台灣地區最有力、最強大的回應與震懾。相信國際上的軍事和戰略專家在接下來的時間裡，都需要仔細研究這套軍事演訓計劃對台海局勢的影響；台灣方面送走了Pelosi（編按：Nancy Pelosi，譯作佩洛西、佩羅西、裴洛西或波洛西），也只能回到現實，「仔細研究大陸走的這一步棋對台灣的現實與未來到底意味著什麼。」
所以，中國政府確實制定了非常強有力、令人驕傲的反制措施，在這次Pelosi訪台的問題上處理得非常成功。外交部所說的「拭目以待」，就是指的這些反制措施；東部戰區所說的「埋葬一切來犯之敵」，我估計也因為涉及到之前未曾嘗試的海域演訓，要面臨一定的軍事風險的，因此做了充分的動員準備。
可以看出來，中國官方傳達的「調門」雖高，但和反制手段卻是完完全全匹配的。
這一切都沒有任何毛病，只不過中間出了一個巨大的偏差，就是出現了一個影響因素：胡錫進。
對於上述強有力的軍事反制預案的具體，胡錫進當然不可能獲知。但他應該能從大方向上知曉：對Pelosi訪台，輿論場上要高度施壓（批評譴責）、對應對/反制措施也要高調宣傳，形成強力的預期。
由於胡錫進並不了解我們反制預案的內容，所以只能閉門造車進行棋盤推演，猜測反制措施是啥。礙於他外交與軍事知識有限，所以從一開始就犯了根本性錯誤，常識性錯誤、方向性錯誤：他認為我們的矛頭應該是對准美方的，要驅散、伴飛、擊落美國的飛機……這相當於什麼？
相當於直接暗殺對方國的國家領導人（這裡插一句：我黨壓根不會做這種低俗下三濫的事情）；相當於對美利堅合眾國宣戰（中國現在要對美國宣戰了……？）。他同時在外網高調高頻宣傳Pelosi訪台行為會如何點燃台灣局勢的火藥桶。
胡錫進急於發布他棋盤推演的「研究成果」，似乎並不求準確，只求快，只求帶有爆炸效應，只求能產生影響力。他希望他的言論能夠影響局勢、帶動局勢，主導局勢，乃至改變歷史事件的發生。
我猜想他的博弈是這樣的：用盡全力逼嚇Pelosi，如果Pelosi不來了，那這個功勞就可以算他的，是他單槍匹馬「嚇」退了Pelosi，並在國內、國際攬走所有的功勞與榮光；如果Pelosi來，他估計中國政府肯定會強力反制，所以，他再怎麼偏差，料不會差得太遠。
我們還可以合理估計，他預先設想了若干幾種「下台階」的預案，用於解釋他的預測「失誤」。我們也可以相信，他對這種時候的解釋非常擅長，是他遊刃有餘的輿論場「生存之道」，令他可以成為「長壽人」。憑藉多年經驗，他大概認為這是一個沒有任何風險、也不需承擔任何責任、「穩賺不賠」的「買賣」。
可是他卻計算錯了：因為他的預測是有方向性、原則性、根本性錯誤的；他在錯誤的方向上，把「調門」抬到了頂格，吸引、引導了公眾預期，干擾乃至破壞了既有的輿論引導計劃。
一是他完全錯估了Pelosi的動機。他對美國政客不了解，沒想到自己的調門越高，言論越激進（同時在美方看來並不可採信），反而越激發Pelosi竄訪台灣的意願——因為Pelosi認為政治收益顯著變大了，原來就算不來，現在也非來不可了。在這方面，胡錫進的計算是完全錯誤的，他的存在，只是淨增加了Pelosi台灣行的政治效應；
第二就是把軍事干預的矛頭對準了美國。凡有常識的人知道，台灣問題是中國的內政問題，我們解決台灣問題，要解決的是「台灣」，而非美國（儘管美國在台灣的背後）。這裡舉個直接但不太恰當的比喻，俄羅斯解決「烏克蘭問題」，衝突對象是烏克蘭，而不是北約和歐盟。
俄羅斯是不會朝美國開火的。多麼簡單的道理！回到台灣，追溯還原歷史的話，統一問題，其實就是了結大半個世紀前「中國內戰」遺留下來的歷史問題。來來去去，卻都是中國人自己的問題，其他人都是干預中國內政的外人。我們永遠跟他們說，你們不要干預我們的內政。說得再直白一點，就算推回到解放戰爭，我們打的也是「蔣匪」，不會去打美國。
或者說，能不打美國我們就不打美國；美國不打我們，我們也不會主動打美國；就算真的打了，也是暗地裏打，不會跟美國宣戰。我們的目標是解放中國，我們希望的是美國讓路，而不是去和美國開戰。這個情況是延續到今天的。所以，我們為什麼要主動向美國開炮呢？這是一個極為基礎的常識性問題，如果一個人在這樣常識性問題上犯錯，那這樣的人是恐怕不具備評論國際問題的必要能力與素養的；而如果這個人明知道這是錯誤的，還如此地去評論和引導，那這個人恐怕就有其他的考量了——比方說他真的認為此舉可以逼退美國／Pelosi，他可以收獲榮光。
但無論如何，許多人一時沒有意識到的是，胡錫進的提法，竟在最短時間內把輿論場的氣氛帶偏，「烘托」到了另一個地域；在這裏，都是他的分析，都是他的推演，都是他的預判，都是他的流量與關注。官方的正面宣傳基調按照既定的安排和軌道進行，因為我們手握歷史空前的反制預案，但不一小心，居然變成了在「配合」胡錫進的預判。
這是一個歷史性的誤會！也造就了一場「輿情風波」。
由於胡錫進不斷暗示自己知情、權威，也使得許多民間和海外人士認為，他的推演有很大的可能會真實發生。
一時間沒有人點破，沒有人看清整個事件後續演變/推演的鏈條，沒有人採取行動。但胡錫進的言論，已經完全改變了人們的預期。
股市/資本市場之所以在那幾天會有如此劇烈的反應，也是因為這種情緒和預期之前沒有被反映到股價裏去。人們正在重新調整對事件的評估，重新調整預期。
結果，8月2日晚，中國政府和官方媒體嚴正公布對台軍事演訓及系列反制措施時，網友們沒有為這些空前強有力的措施高聲喝彩，沒有感到士氣空前的高漲人心巨大的振奮、愛國主義情緒的沸騰，沒有感受到來自國家的巨大正能量，反而，被「洩氣」、「失望」、「沮喪」等負能量包圍，甚至有些人認為是削弱了對國家的信心。
在這個時候，歷史空前的軍事演訓和實彈射擊一下都變得「索然無味」了，變得不能滿足人們的「胃口」了。畢竟，這些反制措施和胡錫進宣講的一套並不在一個象限。
最終，一個本來值得大加宣傳、鼓舞萬眾人心的「正能量」事件，變成了一個讓不少人失望、並且不獲重視的事件。
這是一個輿論場上出現的極罕見的、意料之外的「事故」。之前，估計真的沒有人遇見到會出這樣的狀況，因為並沒有先例。可以推想，過些天，經過補位宣傳，國人復歸理性思考，肯定會回過味來，重新理解我們反制措施的有力，信心也得到不斷提振，正能量不斷修復。
但我還是擔心，這個事件對我們的事業還是造成了某些損傷的，現在很難再去估量其傷在哪裡，影響有多少，但無論如何，應避免這樣的事情再次發生。
過程之中，誰應該對此負責？胡錫進。作為言論發布者，他應對此承擔主體責任。
其實，胡錫進欠全國人民一個道歉。除此之外，他還應該做一些有誠意的反思。但他似乎沒有這種反思。這種念頭好像不會進入他的腦海。恰恰相反，他可能啟動了某種心理防禦機制，認為自己做得特別正確——甚至連他的「錯誤」——雖然他並不會承認有這樣的錯誤——都是積極的、都是有益的。
這種認知傾向是挺可怕的。以至於網上有這樣的評論：「能夠駁倒老胡的，只有第二天的老胡」。網友這個表述，一是說明老胡這個人是很固執的，死不認錯，永遠正確；二是說明大家都看出來老胡「善變」，今天這樣，明天那樣，總之，永遠能自圓其說，永遠是一貫正確。
還有復盤的，就是他認可了網友P出來的他與Pelosi的結婚合影。為什麼他要表達認可呢？人之常情推斷，估計在那個瞬間，他有了些「飄飄然」的感覺，享受那種聚光燈下的關注，享受指點江山統領局勢的感覺，他應該處在某種心理上的放鬆狀態，享受那個瞬間。
此外，他可能認為，在這個特殊的場景下，點個讚、賣個萌，會有助於加強「人設」。其實一個人在這個時點，萌生這樣的想法並不能算奇怪。區別只在於，以他的身份地位，一般人是不會做的，而他，卻做了。那麼只要做了，就不是開玩笑了，就不是兒戲了，是大是大非的問題了。最起碼的，也說明了一個人在政治上可能是輕浮、不嚴肅和缺乏原則性的。人們也不得不問，給予這樣的人士國家公器（或類似國家公器）所特有的輿論影響力，是否合適？
外交大事、軍國大事，是要極度慎言的——對於假設、邏輯、推理、取態、結論，要深思熟慮，要周全考慮，而且，始終要注意內外有別，包括對內對外，包括境內境外。對於有特殊身份、位置、背景的人，說話尤其要注意：不同人講的話，在受眾者心目中的份量和影響是不同的，所以一定要考慮自己講話帶來的影響。一定要謹慎注意，一定要對自己的言論負責、問責。
對於外交大事、軍國大事，也絕不能圖一時的口舌之快；不能做不負責任的表述；不能有任何的「拉大旗作虎皮」和套路（包括援引莫須有的增信與背書）；不能言論沒有責任感——甚至認為自己享受某種特權，不需為言論負責；甚至是「矇對了算我牛逼，矇錯了也算我對輿論場有『貢獻』」——這都是十分不負責任的，而且是不正常、危險的思維和傾向。最後一條，不應有討巧輕浮的網紅流量思維。
國之大者。在這些重大議題上，如果因言論不慎引發了意想不到的重大事情，責任也不是個人所能擔當得起的。
慎思、慎言、慎行。
中國文化注重人情與面子，希望「一團和氣」，大多人是不願意出來對人指摘的，有時候，問題卻被擱置，得不到解決。佩洛西竄訪台灣引發的「輿情風波」，注定會留存在人們的記憶中。對於這樣一個事件，不能讓它這樣就過去了，該有個「說法」；而遇到大是大非問題，也應該認真、應該較真。胡錫進能夠以這樣個人化的方式在輿論場發聲，發揮這樣大的個人影響力，產生這樣如此大的效應，也必須要放在公眾視角下檢視。要能面對批評，要能承擔責任。
也只有抓住這樣的機會復盤與反思，社會才能不斷的進步。
過去的幾年是如此不同尋常的幾年。我們每個人都在見證歷史，我們都希望從歷史中學到更多。當我們回味、感慨、思考這些發生在眼前的大事件時，都不要忘記這樣的情懷和使命：祝願祖國越來越好，祝願國家統一，祝願民族偉大復興，祝願人民幸福安康。