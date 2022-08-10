佩洛西訪台｜防認知戰？電子看板等頻遭黑客入侵　台監委申請調查

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）早前率團訪問台灣期間，全台有多間7-11門店被發現電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，而台鐵電視螢幕顯示疑似也被黑客入侵，某台鐵車站大廳螢幕上竟以簡體字寫著「老巫婆竄訪台灣」、「終將受到人民的審判」等字。

對此，台灣監委賴鼎銘、葉宜津、林郁容周三（10日）表示，政府及民間網站、電子看板遭黑客入侵散布錯假訊息，為了解政府有無採行具體因應措施，已申請調查。



監委透過新聞稿指出，佩洛西訪台期間，政府及民間企業網站、電子看板相繼遭黑客入侵；以阻斷服務、竄改網站內容、刊登不實資訊等方式，進行心理及認知作戰。為了解政府有無採行具體因應措施，已申請自動調查。

監委又稱，認知作戰是現代戰爭理論的重要一環，而政府及民間的資訊設備卻頻遭黑客攻擊入侵，顯示其仍有待加強改善。政府及民間企業有否正視網絡攻擊威脅，並建立有效資安防護能力、如何避免網站及電子看板等公眾媒體遭黑客利用，成為錯假訊息公布欄，導致影響民眾認知、政府對於心理及認知作戰是否採取具體因應措施，都有深入調查必要，故申請自動調查。

據早前報道，有網民在Facebook「爆廢公社」上發文表示，他在7-11便利店結帳時，發現收銀台後面的電視螢幕，竟然出現「戰爭販子裴洛西（佩洛西）滾出台灣」的字幕，於是拍下照片上傳，「店長說先關螢幕了」。

結果，照片曝光不到1小時便吸引了數千人觀看，更有網民表示，事件並非個例，出現這種情況的便利店並不止一家，許多網民也陸續貼出拍到的畫面。對此，7-11便利店回應指，受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常。

另一方面，前民進黨桃園市議員王浩宇亦發文表示，台鐵電視螢幕顯示疑似也被黑客入侵。照片顯示，某台鐵車站大廳螢幕上，竟以簡體字寫著：「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一！」

經查證，台鐵新左營車站證實螢幕牆確實遭到黑客入侵，已請廠商修復，若未來持續被駭，會直接切電。