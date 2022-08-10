紫光被查｜台國安官員據報盼鴻海撤資8億美元　或祭出巨額罰款

北京方面近期大動作調查晶片行業相關人士，清華紫光集團成為重要目標之一，前董事長趙偉國及前聯席總裁刁石京都被查。外電報道指，台灣的國安官員希望鴻海（富士康）撤出對紫光集團的8億美元投資，稱此時台灣面臨來自北京的威脅不斷升級，希望尋求與美國更密切的合作。

報道指，涉事交易引發台灣經濟部投審會的警告，表示鴻海可能被罰款多達新台幣2500萬元，因為沒有將這筆交易事先提交審核。



根據報道，鴻海入股紫光集團的消息是在上月所宣布，鴻海成為紫光的第二大股東。然而這筆交易使得台灣最大之一的企業處在北京與西方國家日益激烈的科技競爭核心。

報導引述台灣一位參與國安議題的高層官員說法指出，「這勢必不會過關。」另一位知情人士說，台灣經濟部投資審議委員會尚未正式審核本案，但國安會和陸委會的官員認為必須封殺此案。

鴻海在7月14日公告，子公司工業富聯（FII）斥資人民幣53.8億元，間接投資北京智廣芯控股，而北京智廣芯控股又已承接紫光集團100%的股權。這樁交易引發台灣經濟部投審會的警告，表示鴻海可能被罰款多達新台幣2,500萬元，因為沒有將這筆交易事先提交審核。