柬埔寨詐騙事件曝光　吹哨者竟是冒死救人YouTuber　比政府還猛！

柬埔寨淘金詐騙事件突然如平地一聲雷被爆出，接著各式受害者爆料、救援直擊出現登場，有網友覺得柬埔寨詐騙相關其實已經是長年累積的亂象，為什麼突然爆發開來實在令人好奇，追查最初的「吹哨者」發現竟是網紅「好棒Bump」所製作的一系列「解救柬埔寨人質」影片，他還帶受害者家屬親赴柬埔寨救人並成功達成任務，也因為他這些舉動種下「善因」，才開始引起社會各界重視，因而導致更多台人獲救的「善果」。



網紅「好棒Bump」去年11月開始，在YouTube上貼出一系列「解救柬埔寨人質」的相關影片，不只在鏡頭前侃侃而談該營救計劃，更主動與政府合作，接著身體力行，親自前往柬埔寨救人，過程也相當驚險。

點擊放大瀏覽Bump最初曝光事件及親赴柬埔寨救人的過程：

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雖然成功救出1位被大學同學「介紹」到柬埔寨工作的陳姓男子，但也被當地警察出賣，所幸最後成功逃回台灣，整個一系列的營救計劃自此如野火燎原，經各大媒體、社群轉載，最終引起台灣政府高度重視，接著也實際出手，跟泰國政府、外地的救援組織合作救人。

網友也在知名網絡論壇PTT上發文，提醒大家Bump的「吹哨者」地位，文中寫道「沒有Bump柬埔寨詐騙事件根本燒不起來吧」、「如果他沒有在做這件事，可能詐騙案還是在社會的角落持續發生吧！然而一些人道救援組織付出的努力，也不亞於Bump做的事情，也是需要感謝的對象，突然覺得世界真溫暖！」

為勸台灣人勿再上當 Bump還披露了一個可怕個案：

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貼文一出，網友紛紛湧入跟Bump相關的貼文下留言，及他的「解救柬埔寨人質」影片下方大讚「支持Bump選議員」、「好有勇氣！不是300多人只救了40 個，是從0個人，變成了救到40個人！謝謝你們整個團隊」、「他真的太強，竟然自己去救人，比國家政府還要猛啊」。

「看到這支影片，覺得你是人間活菩薩，不要說只救40個人，只救出一個人也很不容易了！真的辛苦你們了！」、「台灣人請好好珍惜你們的英雄，這行為絕對是人性的光輝，放在世界看也是很偉大。」

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