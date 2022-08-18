柬埔寨｜家屬質疑器官遭摘亡　22歲台男曾炫富或獲詐騙團「升遷」

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工遇上詐騙案件頻傳，許多人到當地後慘遭暴力對待。有受害人家屬於16日（周二）表示，其22歲家人赴柬埔寨2個月後身亡，家人只能見到死者頸部以上的遺照，懷疑是被摘除器官後慘死，相關報道引起廣泛關注。

台媒報道指，這名男子到了柬埔寨工作之後時常在IG發吃喝玩樂的照片，更曾用美金買名牌袋炫富，懷疑是因為加入詐騙集團業績優異得到「升遷」。



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綜合台媒報道，這名22歲馬姓男受害人是一名花蓮原住民，今年6月前往柬埔寨打工，7月間家人發現死者被人蛇集團控制，需招攬台灣人到柬埔寨工作。家人透過死者招攬同學的對話得知，死者疑似良心不安，還寫了一句「希望你不要來」。

死者家屬於本月初得知消息，死者早已於1日身亡。疑似人蛇集團先稱死者是喝下毒酒逝世，但有時又稱死者是吸毒過量。家屬收到一張死者口吐白沫、已經明顯死亡的照片，但畫面全侷限在頸部以上，故懷疑死者是被摘除器官慘死。由於遺體已在當地火化，家屬只收到一罈骨灰，故無從得知確切死因。

報道指，死者的19歲妹妹表示，其哥哥說要去柬埔寨工作，因為想過更好的生活，並且賺多一點錢清還債務。當時哥哥和朋友一同前往柬埔寨，之後還在IG發吃喝玩樂的照片，更曾用美金買名牌袋和電子產品，看起來似乎過得還不錯。據死者的IG照片，可見有Gucci袋及Apple等產品。

妹妹又表示，哥哥沒有吸毒惡習，突然稱他因吸毒過量死亡，令人難以置信；而且奇怪的是，事發後有人盜用哥哥的帳號假扮哥哥與她聯繫，要她「不要散播謠言，他沒有被綁架」、「我很好，不用擔心」。妹妹表示，整件事件內幕令人覺得相當不單純。

花蓮地檢署證實，確有花蓮縣民赴柬埔寨打工死亡案件，目前已由檢察官指揮花蓮縣警鳳林分局偵辦中。

當地警方表示，對於受騙前往柬埔寨的民眾只能盡力搶救，因為無法與柬埔寨警方合作，因此追溯刑責、調查原委的難度也被大大增加。