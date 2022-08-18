柬埔寨詐騙｜台灣行政院：掌握373受害人40人返台　仍有333人待救

柬埔寨打工詐騙頻傳，台灣行政院發言人羅秉成今天表示，統計今年3月至7月報案，以及近日家戶訪查4679戶後，目前掌握相關被害人數達373人，其中已協助40人返台，還有333人等待救援。

柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院已組成專案小組，要求相關部會從預防、勸阻、救援、究辦等4面向防堵跨國詐騙與人口販運。



台灣媒體《中央社》報道，羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中表示，當務之急是救出困在柬埔寨的台灣民眾，同時台灣也要溯源、根絕人蛇集團。今年3月間出現相關零星個案，警政署就開始掌握，接著7月警政署破獲組織幫派所犯的案件，當時受害人數開始增多，報案情形也往上攀升，「報案數量不斷在更新，政院用專案會議先協調全力救援、究責」。

羅秉成表示，目前要掌握報案被害人與潛在被害人，因為有些人到柬埔寨前，就認知到將從事犯罪行為；一些人是被騙，也有部分人是雙重身分，同時協助誘騙人如同「抓交替」，情況相對複雜。

台灣人口販運集團，陸續逮捕收押中。今年五月開始，刑事局、台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數波搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往緬甸的黑幫份子。（內政部）

他說，受害地區不只台灣，柬埔寨周邊的馬來西亞、泰國等國甚至美國都深受其害，而台灣與柬埔寨沒有邦交，不可能有公權力直接查緝相關犯罪組織，得要透過國際合作；政府將與民間團體合作、增添外館人力，協助返台與安置，全力面對每一個案子。

他稱，受害者中99%都是電信詐欺，只有極少數是性剝削案件，而政府會窮盡一切方法救援受害民眾，包含救援成功後，也會協助其處理機票、安置、護照等問題，讓民眾順利返台。

統計今年3月至7月，累積案件逾200案，加上近期訪查4679戶去柬埔寨但沒回台的20歲至45歲民眾家戶後，共掌握373人因柬埔寨詐騙受害，其中40人已返台，仍有333人等待營救。

台灣「外交部」在Facebook上呼籲，如果台灣人有意前往海外，尤其是東南亞地區工作，請務必先再三確認、多方打聽，查明擬任職公司，在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免危及人身安全。

台灣內政部在Facebook上呼籲，「請大家告知身邊親友，無論求職內容再怎麼變化，千萬不要被不明的海外高薪工作誘惑，你可能因此成為人販集團手中的高價商品」。