34歲被捕台灣女蛇頭正面照曝光　涉販賣50多人到柬埔寨獲利500萬

台灣有人蛇集團以高薪誘騙受害者到東南亞工作，有受害者到埗後慘遭囚禁。台灣警方周一（15日）拘捕一個人蛇集團在台女負責人及3名男子，涉嫌誘騙受害者赴柬埔寨等國工作，並成功攔截5名受害人出境。

台媒報道指，涉案的被捕女負責人為34歲的張惟甄，近日她的多張正面照片曝光，她的手機動態訊息竟寫著「心存善念不害人，是我現在惟一會做的事」。



綜合《ETtoday新聞雲》、《聯合報》等台媒報道，台刑事局中部打擊中心日前破獲以張惟甄為首的人蛇集團，粗略估計不足4個月已販賣50多人給詐騙集團並送到柬埔寨，獲利500多萬元新台幣。

警方稱，集團成員在Facebook、Instagram等社交平台張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。

警方發現，有受害者遭誘騙前往柬埔寨後遭拘禁，後因身體不適才能回台，亦有受害者仍被囚禁在柬埔寨，犯罪集團要求家屬交40萬元（新台幣，下同，折合約10.4萬港元）贖金才願意放人。

警方稱，張女5月初陸續指示其他成員負責接送、辦理護照、安排核酸檢測及訂購機票等工作，每招募安排1名受害人出境至柬埔寨，就可獲10萬元（折合約2.6萬港元）報酬，安排到泰國則可領取1萬元至1.6萬元（折合約2600至4000港元）不等報酬。

台媒報道指，張女擁有姣好身材，曾有男子性騷擾張女甚至還暗示上床，張女為了10萬佣金而隱忍著怒氣，卻偷偷向柬埔寨的接頭人說，「某人竟然吃我豆腐，過去要好好修理」。

此外，張女手機的動態消息也曝光，可見寫著「心存善念不害人，用心堅持做好對的事，絕不靠背後攻擊成就自己，以上，是我現在惟一會做的事」。