柬埔寨｜19歲台男獲國民黨立委救出：曾遭毆打　反抗會被栽贓販毒

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工遇上詐騙案件頻傳，許多人到當地後慘遭暴力對待。

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷近日赴柬埔寨救出一名19歲男子，周四（18日）將男子帶回台灣。男子表示，自己在當地曾遭到詐騙集團的人毆打，又指不聽話的人會被毆打、電擊、關到小黑屋，有些還會被栽贓販毒。



綜合《ETtoday新聞雲》、《聯合報》等台媒報道，被救出的19歲陳姓男子來自台灣南部。鄭正鈐表示，陳男是被朋友騙至柬埔寨，家屬向他陳情請求協助，他與洪孟楷、吳斯懷透過柬埔寨當地友人及台商，四處奔走找尋救援渠道，過程困難重重。

鄭正鈐稱，周三（17日）晚上他在柬埔寨與當地友人來回開了七個多小時的車程，找了3、4個地方，才在周四凌晨1點多抵達陳男所處園區附近，隨即接陳男返回金邊，並搭乘班機返台。

陳男向鄭正鈐等人透露被騙至柬埔寨的情形時稱，被騙的台人一下飛機，就被詐騙集團要求把手機還原成原廠模式，還要求他們把定位功能關閉，若被發現定位功能偷偷打開，手機就會立刻被沒收，不聽話者會被毆打、電擊、關到小黑屋，有些還會被栽贓販毒。

陳男更稱，自己就曾遭人以膝蓋、拳頭攻擊，詐騙集團還會定期檢查有無用集團提供的手機報警，被查到的話也是會被打。

詐騙對象以新加坡及馬來西亞人為主

報道又指，陳男8月初抵達柬埔寨後即進入園區，主要工作是對外聯絡詐騙外地民眾。陳男稱，詐騙集團知道現在台灣人很難騙，因此他的詐騙對象以新加坡、馬來西亞人為主。

此外，三名立委與陳男下機後，台航警局有意先把陳男帶走，引發三名立委不滿，現場雙方曾爆發言語衝突。