KK園區｜22歲台女遭人蛇開價250萬贖金　躲曼谷機場廁所6小時獲救

東南亞詐騙集團日益猖獗，不少台灣民眾被利誘到柬埔寨、緬甸等國家後失聯。台媒中央社報道指，近日一名22歲台灣女子被騙到緬甸KK園區從事詐騙工作，她其後和人蛇集團談好贖金後要從曼谷返台，但因為人蛇集團突然提高贖金令女子心生恐懼，於是她躲在機場廁所6個小時，終於在台灣駐泰代表處協助下安全返台。



報道指，這名22歲的台灣女子聲稱被朋友邀請到泰國旅遊，沒想到卻被載到緬甸的KK園區，被要求從事詐騙工作。

女子做了10幾天詐騙工作後不願意再做下去，人蛇集團和女子家屬談好150萬新台幣贖金（折合約39萬港幣），回台時一手交人一手交錢，女子因此被送到曼谷蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport），沒想到人蛇集團突然把贖金提高到250萬新台幣（折合約65萬港幣），人蛇集團態度反覆令女子心生恐懼，因此她不願意上飛機回台灣。

女子立刻到機場出境大廳的廁所躲避，一躲就躲了6個小時。她在廁所裏打電話向父親求助，父親趕緊聯繫台灣駐泰代表處求救，台方官員其後協調泰國機場觀光警察，到廁所把女子帶到警察辦公室內。

負責處理的台灣駐泰代表處官員稱，他趕到機場觀光警察辦公室見到獲救的女子的時候，女子看起來驚恐不已，看到代表處的人來了才略顯安心。台方官員安排女子在本月17日乘坐客機回台。

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