台灣雲林現「米奇妙妙屋」蟑螂老鼠亂竄　三層民宅清出10多車垃圾

「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮舊社里，40多歲李姓男子常在外亂撿廢品回家，導致三層樓透天堆滿垃圾、臭氣熏天，蟑螂、老鼠滿街亂竄，鄰居忍受多年向鎮民代表陳大華反映，由里長沈郁評和清潔隊、社區義工到場清理，23日屋主也親自現身，共清出10多車垃圾，預計26日前可完成清運。



台灣媒體《聯合報》報道，屋主透露，自己在外地生活多年，將房屋借給妹妹住，但妹妹在5年前就人間蒸發，只留下2個兒子，小兒子已到外地工作，大兒子隻身住在斗南的這間房子裡，但因他4年前工作爬鷹架，意外失足、摔到腦袋，現在神智不太清楚，平日與鄰居、民眾討要食物過活，他也沒有辦法。

李姓男子單獨住在斗南鎮新社街的三層樓透天中，平時會外出亂撿東西回家，房屋內一、二樓早已堆滿雜物、長滿蟑螂及老鼠，所以他平時都在三樓的半開放陽台活動，遊蕩在陽台邊緣常讓周圍鄰居感到緊張；晚上則在水泥地上打地舖睡覺，旁邊緊鄰裸露磚牆，地上有上百個煙頭，環境十分髒亂。

鎮民代表陳大華說，這個問題已被當地居民投訴多年，但礙於私人住宅不知如何介入，前陣子剛好有高雄「米奇妙妙屋」的新聞，他拿著影片到處與相關人士洽談，也簽了很多公文、找到屋主本人，終於有機會解決問題，讓當地居民當很開心。