台灣婚外情藝人謝和弦宣布從政參選　國民黨：只能在議會偷抽大麻

台灣藝人謝和弦過去因吸食大麻、婚外情風波，與向來想說什麼就說什麼的個性，頻頻躍上新聞版面，鬧得沸沸揚揚。他日前更是震撼宣布，自己要從政的消息。對此，國民黨副發言人楊植斗則分析，謝和弦若真心想推動大麻合法化，應該要等2024選立委，才有權利修法，還喊話謝和弦「從政前要先確定自己的初衷」。



藝人徐小可因日前開直播大罵衛福部長陳時中「練肖話」慘遭批評，謝和弦為此發文力挺，表示「醫生、律師、教授、警察……都可以每天批評政府甚至從政當市長當總統！ＸＸＸ的為什麼藝人不行？ＸＸ啦，ＸＸ今年11月就要從政進議會Ｘ爆你們那些ＸＸ政治人物啦！」

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而過去一直推崇大麻合法化的謝和弦，因表示自己要進議會，也掀起一陣討論。粉絲紛紛留言相挺「唯一力挺阿扣，台北市議員一定要有你」、「當上了記得大麻合法化，哈們」、「投爆」。

對此，楊植斗昨（18）日也發文表達意見，他認為「謝和弦當然有權參政，作為網路上的意見領袖之一，他力推大麻合法也有不少年輕人支持，我也樂見他出來從政，看看他的主張究竟能拿到多少票數」。不過，他分析謝若真心想推動大麻合法化，「應該等到2024參選立委，才有權利修法」。他解釋，如果只是選個議員，「頂多只能在議會偷偷呼麻」，對自己關心的議題束手無策。他並表示，從政前要先確定自己的初衷，「想做什麼，能做什麼，該做什麼」。

最後他還喊話謝和弦，請他在大麻未合法前，別再吸毒了。不然再度被抓去勒戒：「那還選什麼選？」

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