台東6.8級強震｜一家老小輪流狂摔畫面瘋傳　網民當笑料被轟冷血

台東關山、池上連日發生黎克特制6.4、6.8級強震。昨天（18日）下午地震時，花蓮玉里一戶民宅人家，原本開開心心在烤肉，地震發生當下，也嚇得拔腿狂奔。



因為震得太大，不僅牆邊魚缸水全被搖到灑出來，幾人更是站也站不穩，在逃生途中接連慘摔。閉路電視畫面曝光，網友也嚇得直呼，「好可怕也好驚險」、「真的笑不出來！」

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一名網友昨天在Facebook社團「爆料公社」轉貼了一段閉路電視畫面，內容是昨天花蓮玉里發生地震時，一戶人家正在烤肉，遇到強震當下，幾人嚇得連忙丟下手中烤的肉，拔腿狂奔。但人連站都站不穩，一名身材魁武的男子，在逃跑過程中慘摔，還在路上翻滾了幾圈。

不僅如此，就連牆邊放置的大魚缸，缸內水也不斷被搖出來，接著屋內3人也倉皇奪門而出，其中1名小朋友，跟在大人身後也摔倒，趕緊爬起繼續跑；最後一名大人更是摔到撞到旁邊櫃腳，雖看著就很痛，但也只能爬起來繼續往外跑。

閉路電視畫面曝光，網友們也被嚇到，紛紛驚呼「好可怕，真的被震飛」、「真的大到站不穩」、「看到這樣摔真的好痛哦，都平安無事吧」、「看他們摔的，我都覺得好痛！」。此外，部分網友認為畫面逗趣，許多網友就直言，沒什麼好笑的，批評「幸災樂禍、拿天災人禍開玩笑，缺乏人性」、「一點都不好笑，請問按笑臉的到底是什麼心態」、「按笑臉的到底是哪裡好笑，一點同理心都沒有」。

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