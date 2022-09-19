台東6.8級強震｜山友拍下恐怖「山鳴」　網民嚇倒：像大野獸吼叫

台東縣池上於昨（18）日發生規模6.8級強震，震源深度7公里、最大震度6，全台有感搖晃，這次為台東陸地自1973年以來發生規模最大的地震，花蓮多地也因此傳出災情。



「卓溪鄉登山協會」貼出地震事發的影片，當時協會人員正位於海拔高度1000米的卓溪山上，劇烈搖晃的過程全被記錄下來，甚至還有出現駭人的「山鳴」，影片曝光後引起網友討論，不少網友驚呼「很像大野獸吼叫」。

強震發生後，陸續有網友釋出地震當下的驚悚畫面，「卓溪鄉登山協會」也在Facebook上貼出事發畫面，影片長度42秒完整記錄地震劇烈搖晃的過程。從曝光的畫面中可見，當下拍攝者感受到地震後，下秒就劇烈搖晃，影片中的藍衣男子甚至被猛晃到摔倒在地，其餘女子則是嚇得尖叫蹲地。

此外，拍攝者隨後將鏡頭轉移後方，整片山林的樹枝都在猛烈搖晃，甚至出現劇烈的敲打聲。恐怖過程曝光後，許多網友都嚇壞，紛紛留言表示，「OMG影片超有臨場感」、「感謝上蒼你們都平安！對大自然常存敬天畏地與感恩之心」、「山鳴真的很像大野獸在吼叫耶……第一次聽到」、「第一次看到這麼震撼的畫面！原來天搖地動就是這種感覺」。

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